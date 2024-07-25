貝萊德：日本央行可能維持更長時間利率不變 以提振股市

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:10

雖然多家投行預計日本很快將升息，不過貝萊德 (BlackRock Inc.) 表示，日本央行可能會在更長時間內維持利率不變，以提振日本股市。

貝萊德日本子公司的首席投資策略師 Yuichi Chiguchi 表示，儘管投資者應該警惕日本央行今年任何一次會議的變動風險，但日本央行可能需要等到 2024 年末，價格趨勢得到確認後，才會採取行動。

他在受訪時稱，這預示著東證指數 (TOPIX) 在今年可能會創下新的歷史高點。

Chiguchi 預計，日本將繼續保持寬鬆的環境。他補充說，這提供了一個有利於企業的條件，並在實際利率維持為負的情況下提振股市。

在日本央行 7 月 31 日公布最新政策決定之前，日本股市、債券和日元的投資者都處於緊張狀態，市場普遍預期日本央行將削減其債券購買計畫。據知情人士透露，儘管消費者支出疲軟使下周議息會議是否需要再次升息的決定變得更為複雜，但人們的關注焦點仍然在於利率問題。

貝萊德投資研究所在其年中展望中表示，日本經濟復甦以及通膨回歸「使其股市成為我們最堅定的信念之一」。

不過，貝萊德的 Chiguchi 認為。日本股市還有更大的上漲空間，因為日本央行可能會在政策正常化方面採取謹慎態度。他進一步解釋說，日本央行將把電力和天然氣補貼再延長幾個月，這會給物價帶來了下行壓力，使央行難以衡量通膨趨勢。

即便如此，他指出，日本央行也有可能會在每次會議上採取某種行動。本月日本央行與債券市場參與者會面，制定了減少購債的計畫。