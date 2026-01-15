鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-15 17:00

今年有聯準會 (Fed) 投票權的明尼亞波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，美國經濟在高利率環境下仍保持比預期更強韌的表現，這種韌性讓聯準會 (Fed) 在決定今年何時降息、降息幅度多大時，面臨更大的挑戰。

卡什卡里周三 (14 日) 在威斯康辛銀行家協會主辦的線上市民大會上表示，通膨雖然呈現下降趨勢，但仍遠高於 Fed 的 2% 目標，就業市場雖然已降溫，卻尚未出現明顯壓力跡象。

卡什卡里說：「經濟表現比我預期的還要強韌」，消費支出保持穩定，包括資料中心、能源基礎設施在內的人工智慧 (AI) 相關投資仍在加碼，「這讓我開始思考，貨幣政策究竟有多緊」。

卡什卡里是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票成員之一，他表示 Fed 必須謹慎，避免在通膨明顯回落之前過度降息。

他指出，雖然就業成長放緩、企業減少招募，但目前為止裁員仍有限，失業率約維持在 4.4%。這使決策官員必須在支持就業與控制通膨之間取得平衡。

他認為，通膨仍然是許多家庭感到經濟壓力的主要原因，「如果我們過早降息，反而讓通膨問題惡化，我們真的是在幫助家庭嗎？」

卡什卡里最有信心的，是與住房相關的通膨將持續緩解，租金增速放緩將逐步反映在官方數據中。他對商品通膨較不確定，因過去一年商品價格有所上漲。至於非住房服務類的通膨，他表示因與工資成長密切相關，這部分的降溫可能較緩慢。

他還警告，關稅相關的物價上漲可能需要比預期更長一段時間才會完全傳導至經濟中。他強調，Fed 仍致力於維持 2% 的通膨目標，「但如果這個過程持續太久，人們可能會開始懷疑我們對此的認真程度。」

卡什卡里發言當天，費城聯準銀行總裁鮑爾森 (Anna Paulson)、Fed 理事米蘭(Stephen Miran) 也發表演說，兩人今年都有投票權。

鮑爾森表示，如果通膨持續緩和且勞動市場穩定，Fed 在 2026 年稍晚可能有進一步降息的空間。米蘭則指出，管制鬆綁有望抑制通膨壓力，讓寬鬆貨幣政策顯得合理。

對於貨幣政策，卡什卡里的措辭明顯較為謹慎。他指出，通膨尚未下降到足以支撐激進降息的水準，他雖然承認勞動力市場已出現降溫跡象，但最終的決策仍取決於未來幾個月的通膨是否持續走弱。

卡什卡里也回應有關 Fed 獨立性的問題。目前美國司法部正對 Fed 主席鮑爾管理建築翻修一事展開調查，美國總統川普則正準備宣布鮑爾繼任人選。卡什卡里強調，貨幣政策決策必須免於政治干預，「無論下一任主席是誰，都只有一票投票權，只有最有說服力的論點才能勝出」。