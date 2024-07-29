印度股市周一開盤創歷史新高 已連8周上漲

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 13:20

印度股市周一 (29 日) 開盤創下歷史新高，主要銀行公布單季財報後銀行股上漲，而能源股在電力生產商 NTPC 獲利強勁後上漲。

截至印度標準時間上午 9:30，NSE Nifty 50 指數上漲 0.30%，至歷史新高 24913.5 點；標普 BSE Sensex 指數上漲 0.4%，至歷史新高 81612.1 點。

截至上周五，印度基準指數已經連續八周上漲，創下自 2010 年以來最長的單周上漲趨勢。

重量級銀行指數周一上漲約 1%，，為 7 月 3 日以來最高。私人貸款機構 ICICI 銀行受益於強勁的貸款成長和健康的核心貸款收入，第一季利潤高於預期，財報發布後上漲 2%，。

Bandhan Bank 第一季獲利小幅上漲，股價上漲 9.6%。