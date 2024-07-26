SK海力士南韓首家晶片廠落腳龍仁市 斥資68億美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-26 19:24

全球第二大記憶體晶片製造商 SK 海力士周五 (26 日) 表示，已決定投資約 9.4 兆韓元 (68 億美元) 在南韓龍仁市 (Yongin) 蓋當地首間晶片廠。

這家輝達 (NVDA-US) 的供應商日前公布自 2018 年以來最高獲利，同時表示人工智慧 (AI) 晶片需求正在上升。SK 海力士自 2019 年以來一直計劃在首爾附近的一個半導體園區投資 4 家新的晶片工廠。

SK 海力士製造技術主管 Kim Young-sik 表示：「龍仁市園區將成為 SK 海力士中長期發展的基礎。」

SK 海力士在監管文件中表示，這項投資旨在滿足對 AI 半導體的需求，並確保未來的成長。據了解，這座占地 420 萬平方公尺的廠區最終將容納該公司計劃中的四家生產下一代半導體的晶片工廠，以及 50 多家晶片行業的小型本地企業。

周五公布的投資規模預估將涵蓋第一座工廠到 2028 年底的工程，包括水電等公用設施以及商業支援和福利設施。

SK 海力士表示，新廠將包括一個「迷你晶圓廠」，即可以加工 300 毫米矽晶片的研究設施，以便南韓國內晶片材料和設備製造商能在實際環境中測試產品。