本週操盤筆記：聯準會與日本、英國利率決策 微軟、蘋果等科技巨頭財報

鉅亨網新聞中心 2024-07-28 21:50

本週操盤筆記 (0728-0803)

1. 主要央行利率決策

新的一週將舉行幾場重要的央行會議，其中最重要的可能是美國 FOMC 會議。儘管人們並不預期本週聯準會降息，但許多人認為，近期表明勞動力市場疲軟，並支持 FOMC 9 月降息的預期。

同時，英國央行似乎將在 8 月啟動寬鬆週期，最新的 7 月 PMI 價格預覽數據顯示，銷售價格正以 2021 年 2 月以來最慢的速度增長。

日本央行的未來道路似乎相對更加不確定，日本央行正在考慮升息。最新日本 PMI 預覽顯示物價壓力不斷加劇，支持日本央行的舉措，但製造業和服務業之間的增長不平衡，增加了日本央行是否會在即將舉行的會議上採取行動的不確定性。

2. 重量級科技股季度財報

投資者本週將陸續見到重量級公司的財報，包括「七巨頭」裡的微軟、蘋果、亞馬遜、Meta Platforms 。

以美國時間計算，微軟首先於週二公布財報，隨後是週三的 Meta，以及週四盤後的蘋果及亞馬遜。

微軟預計週二公布第四財季銷售額將成長 14% 以上，達到 643.7 億美元。由於與 ChatGPT 製造商 OpenAI 的密切關係，這家科技巨頭迄今已成為人工智慧競賽中的最大贏家之一。

Meta Platforms 已增加支出，依靠廣告業務的持續成長，來建立支援其人工智慧投資所需的基礎設施。FactSet 數據顯示，Meta 的營收預計將年增近 20%，達到 382.9 億美元。

亞馬遜第二季報告預計將揭示該公司在人工智慧方面的投資將對其營收產生多大影響。該公司預計銷售額將成長 6%，達到 1,487 億美元。

蘋果公司公布第三財季業績後，該公司的 iPhone 業務成長乏力，引發股東對來自中國競爭的擔憂。FactSet 調查的分析師預計營收將達到 841.7 億美元，比去年同期成長 3%。在該公司前六個季度中有五個季度的收入下降後，這一增長將是一個可喜的逆轉。

3. 歐洲通膨與 GDP

歐元區 7 月通膨數據格外受到關注，因為最新的歐元區 PMI 預覽報告顯示，在該地區經濟復甦放緩的情況下，產出價格通膨疲軟。