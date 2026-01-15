記憶體晶片大缺貨 SK海力士：南韓新廠將提前三個月開工

鉅亨網編譯余曉惠 2026-01-15 07:19

SK 海力士高層表示，由於記憶體晶片需求暴衝導致全球供應吃緊，計劃讓一座新工廠提前三個月開工，另一座新廠也將在 2 月起加入運作，目前愈來愈多客戶希望簽訂長期供應協議，記憶體晶片需求毫無放緩的跡象。

記憶體晶片大缺貨 SK海力士：新廠將提前三個月開工 (圖:Reuters/TPG)

全球記憶體晶片大缺貨，已讓從智慧手機到個人電腦 (PC) 的價格上漲，也拖慢驅動人工智慧 (AI) 熱潮的資料中心興建速度。

SK Hynix America 執行長 Sungsoo Ryu 接受路透專訪時說：「我們必須支持 AI 基礎設施消耗的記憶體。」

身為輝達 (NVDA-US) 重要供應商的 SK 海力士，決定讓南韓龍仁 (Yongin) 新晶片設施的第一座工廠提前三個月到 2027 年 2 月就開工。海力士另計劃，下個月開始在南韓清州 (Cheongju) 的 M15X 新工廠部署矽晶圓，以生產高頻寬記憶體 (HBM) 晶片。

位於首爾以南 40 公里的龍仁工廠，是海力士計劃以 600 兆韓元 (4070 億美元) 打造「半導體產業聚落」(Semiconductor Cluster) 投資案的一環，該聚落最終將容納四座工廠。

客戶簽長期協議

Ryu 拒絕提供龍仁第一期工廠產能的詳細資訊，但表示，新增產能將「非常有助於」滿足客戶需求。

分析師預測，龍仁第一座晶圓廠的產能，將與海力士位於利川 (Icheon) 的工廠相當，當地設有多家工廠。

Ryu 表示，包括超大規模企業在內，愈來愈多客戶希望簽訂為期多年的供應協議，以鎖定長期供貨，這與過去比較常見的一年合約很不同。

TrendForce 的數據顯示，由於 AI 基礎設施需求激增導致產能緊張，全球記憶體晶片市場出現前所未有的榮景，光在第 4 季，有部分產品的價格就比一年前同期飆升了 300% 以上。

Ryu 表示，SK 海力士正在逐月審查生產計畫，以確保有能力滿足客戶需求。他說：「結構性變化正在 (記憶體晶片市場) 發生。」

他還補充說，目前尚未看到需求放緩的跡象，「我們看到大量巨大的需求。」