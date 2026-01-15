鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-15 06:27

美國總統川普週三 (14 日) 簽署兩項行政命令，正式對部分半導體產品加徵 25% 關稅，並為未來可能對關鍵礦物採取關稅措施預作鋪陳。白宮表示，此舉是川普政府人工智慧與科技政策的一環，目前實際影響範圍仍相對有限，主要集中在輝達與 AMD 等少數晶片產品。

川普宣布對部分晶片、關鍵礦物實施新關稅 輝達AMD盤後受挫 (圖：shutterstock)

‌



根據行政命令內容，關稅適用於進口至美國、但未用於國內人工智慧用途，隨後再出口至其他國家的半導體產品，這類作法被稱為「轉運」。

受影響的晶片包括輝達 (NVDA-US) 的 H200，以及 AMD (AMD-US) 的 MI325X，相關產品將被課徵 25% 關稅。

白宮在命令中強調，該措施僅適用於「極為狹窄的一類半導體」，這些晶片被視為政府 AI 與科技戰略中的關鍵元素。

此次半導體關稅措施，也被視為川普去年 12 月相關表態的正式制度化。當時川普曾暗示，輝達對中國銷售 H200 晶片，將須向美國繳納相當於銷售額 25% 的費用。

不過，白宮同時保留擴大關稅的彈性。行政命令指出，待貿易談判結束後，相關部會首長建議，可能對半導體實施更廣泛的關稅措施，且稅率將相當可觀。

不過，未來若企業加大對美國晶片製造，或投資特定晶片供應鏈環節，可能獲得較有利的待遇，藉此抵銷部分關稅衝擊，限制實際影響範圍。

這項關稅措施是依據貿易法中的國家安全條款第 232 條實施。市場目前正等待美國最高法院，就川普是否可依《國際緊急經濟權力法》課徵關稅作出裁決。分析人士指出，即便最高法院對部分關稅作出不利裁定，像第 232 條這類產業別關稅，可能仍不在影響範圍之內。

在關鍵礦物方面，政府此次選擇暫不加徵關稅，而是表示正與貿易夥伴協商，降低美國對稀土等關鍵資源的高度依賴，但未來仍不排除採取關稅手段。

白宮指出，美國對 12 種關鍵礦物完全仰賴進口，另有 29 種關鍵礦物的對外依賴程度超過 50%，使在相關領域具主導地位的中國，在美中談判中握有籌碼。

為強化供應鏈安全，美國財政部本週已與法國、澳洲、南韓與英國進行會談，討論關鍵礦物議題。分析人士指出，政府暫緩對關鍵礦物課徵關稅，反映出美國在產業與軍事所需關鍵投入上仍面臨現實限制，也顯示近月來對中國採取相對務實的策略。

Veda Partners 經濟政策研究主管 Henrietta Treyz 指出，將輝達晶片銷售與第 232 條調查結果結合，為政府在允許對中國出售晶片的同時，抽取 25% 收益提供了法律依據。她也指出，國會部分人士對此高度警戒，認為涉及國安敏感議題。