美6月核心PCE僅年升2.6%、消費者支出穩定 打開9月降息大門

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-26 22:40

美國聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標在 6 月僅溫和攀升、消費者支出保持健康，再加上昨日公布的美國第二季國內生產毛額 (GDP) 超預期成長，種種跡象釋出美國經濟「軟著陸」訊號，對 Fed 官員來說是喜訊，增添市場對 9 月降息的信心。

具體來看，美國商務部周五 (26 日) 公布最新數據顯示，6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年升 2.5%，創 5 個月以來新低，符合市場預期且低於前值 2.6%；按月來看成長 0.1%，雖然從 5 月的 0% 小幅加入成長，但仍符合預期。

值得注意的是，Fed 青睞的通膨指標──核心 PCE 物價指數在 6 月年增 2.6%，雖略高市場預期的 2.5%，但增速與 5 月前值持平，為 2021 年 3 月以來低點；按月來看成長 0.2%，符合市場預期，但較前值 0.1% 加速成長。

6 月核心 PCE 年升 2.6%，與前值持平，為 2021 年 3 月以來低點。(圖：ZeroHedge)

另外，Fed 也相當重視的不包括住房和能源在內的超級核心 PCE 物價指數 6 月年增 3.43%，略高於 5 月的 3.39%、按月來看成長 0.2%，也高於 5 月的 0.1%，為連續第二個月加速上升，兩項數據略有升溫且仍保持在高處。

6 月超級核心 PCE 物價指數加速成長。(圖：ZeroHedge)

就業市場降溫開始削弱消費者購買力

商務部同日報告還顯示，經通膨調整後的服務和商品支出在 6 月均成長 0.2%，其中住房和公用事業帶動服務支出成長，而汽車和娛樂用品則推動商品支出成長。

經通膨調整後的服務和商品支出在 6 月均成長 0.2%。(圖：ZeroHedge)

此外，就業市場降溫的跡象開始轉成消費者購買力下降。6 月薪資和薪水增速為 0.3%，僅有 5 月增幅的一半，而經過通膨調整後，可支配收入成長放緩至 0.1%。

分析認為，6 月的個人和收入支出報告細節表明，美國消費者已經捉襟見肘。儘管支出繼續保持健康成長，但增速已經放緩，而且收入增幅放慢得更快。隨著就業市場降溫，今年下半的消費成長還會進一步放緩。

與此同時，6 月儲蓄率降至 3.4%，創下 2022 年 12 月以來新低，表明消費者在未來幾個月增加支出的動力減弱。費城聯準銀行本周稍早公布的一份報告顯示，信用卡違約率正在攀升。

6 月儲蓄率降至 3.4%，創下 2022 年 12 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

7 月利率按兵不動 9 月降息越來越樂觀

綜上所述，6 月的 PCE 報告提供了一些令人鼓舞的證據，表明 Fed 的緊縮政策在降低通膨的同時並未對經濟成長造成太大損傷。市場普遍預期 Fed 在下周的貨幣政策會議上維持利率不變，但押注 9 月會進行首次降息。