〈美股盤後〉輝達等科技股拖累 那斯達克創一個月來最差單日表現
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
美股週三 (14 日) 全面走低，科技股與大型銀行股遭到拋售，使第四季財報季的低迷開局持續擴大。
投資人對通膨黏著性、聯準會利率前景以及政治不確定性的擔憂，拖累主要指數自歷史高點回落。
那斯達克綜合指數週三收跌逾 1%，標普 500 指數下跌約 0.5%，兩大指數盤中一度出現更大跌幅，尾盤略有收斂。道瓊工業指數則小跌約 40 點，延續近期回檔走勢。
總體經濟方面，投資人消化最新出爐的批發通膨數據。
美國去年 11 月生產者物價指數 (PPI) 較前月上升 0.2%，高於 10 月的 0.1% 增幅，與市場預期一致；年增率則達 3%，不僅高於前一個月，也超出市場原先預估的 2.6%。
該數據延續先前消費者通膨的溫和走勢，但也顯示價格壓力仍具黏著性。
市場普遍認為，聯準會短期內將維持利率不變，但對今年仍有兩次降息的預期尚未完全消退。
金價與銀價齊步刷新歷史高點，其中白銀價格首度站上每盎司 90 美元關卡。在地緣政治緊張局勢升溫，以及針對聯準會的政治言論持續發酵下，市場避險需求維持在高檔水準。
在政治與政策面，投資人同時關注美國最高法院動向。最高法院再度拒絕就一項備受市場關注、挑戰總統川普設定關稅權限的案件作出裁決。川普將此案形容為攸關國家安全的關鍵議題，並公開表示若裁決不利，後果將相當嚴重。
其他市場方面，比特幣價格大幅上揚，攀升至 11 月以來高點，主要受美國參議院公布《數位資產市場透明法案》草案激勵，該法案被視為為產業建立明確規則的重要一步。
能源市場則出現劇烈反轉。國際油價週三盤中一度因地緣政治緊張而上漲逾 2%，但在川普表示已獲告知伊朗停止對抗議者的殺害行動後，價格迅速翻黑。布蘭特原油與西德州中級原油雙雙由高點回落，收盤轉跌，顯示市場對中東局勢的風險評估快速降溫。
美股週三 (14 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全墨。Meta (META-US) 下跌 2.47%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.42%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.04%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.45%。
費半成分股普遍疲弱。AMD (AMD-US) 上漲 1.19%；博通 (AVGO-US) 大跌 4.15%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.44%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.98%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.45%；美光 (MU-US) 下跌 1.41%。
台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.24%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.96%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.50%。
企業新聞
科技權值股成為主要拖累，AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 承壓，儘管美國已正式批准其對中國的晶片出口，但市場傳出可能出現新的限制措施，令投資人態度轉趨保守。特斯拉 (TSLA-US)、博通與甲骨文 (ORCL-US) 股價同樣下挫。
英特爾 (INTC-US) 週二暴漲 7.3%，週三續升 3.02%，接近 2024 年初以來的最高水準。分析師指出，英特爾可能已經將蘋果鎖定為低階 M 系列處理器的客戶，並且正在討論 2029 年推出的 A 系列處理器。
金融股表現亦疲弱。美國銀行 (BAC-US) 與富國銀行 (WFC-US) 公布的最新一季財報顯示，受惠於交易活動熱絡，獲利明顯成長，但股價仍不漲反跌，兩家公司分別下滑 3.78%、4.55%。
花旗集團 (C-US) 股價同步走低 3.34%，延續先前摩根大通 (JPM-US) 財報表現未能提振市場信心所引發的財報季失望情緒。
華爾街分析
聯準會最新褐皮書中指出，近期美國經濟呈現溫和改善，但關稅相關的成本壓力正逐步反映在企業資產負債表上，部分企業已開始將較高成本轉嫁給消費者，未來幾個月消費者可能面臨價格上漲風險。
Seeking Alpha 分析師 Daniel Jones 表示：「進入 2026 年，許多投資人原本可能期待，在 2025 年表現確實亮眼之後，股市能持續上行。然而，風險正在累積。不少投資人或許會將目前視為逢低布局的機會，尤其是在科技股方面，但該領域正浮現一些潛在問題。」
Jones 補充道：「這些發展多半只是干擾因素，我相信美國經濟正走向衰退，這才應該是市場參與者關注的核心，而不是那些僅對市場價格造成短期負面影響的事件。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
