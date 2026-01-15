〈美股盤後〉輝達等科技股拖累 那斯達克創一個月來最差單日表現

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-15 06:20

美股週三 (14 日) 全面走低，科技股與大型銀行股遭到拋售，使第四季財報季的低迷開局持續擴大。

輝達等科技股拖累 那斯達克創一個月來最差單日表現 (圖：REUTERS/TPG)

投資人對通膨黏著性、聯準會利率前景以及政治不確定性的擔憂，拖累主要指數自歷史高點回落。

‌



總體經濟方面，投資人消化最新出爐的批發通膨數據。

美國去年 11 月生產者物價指數 (PPI) 較前月上升 0.2%，高於 10 月的 0.1% 增幅，與市場預期一致；年增率則達 3%，不僅高於前一個月，也超出市場原先預估的 2.6%。

該數據延續先前消費者通膨的溫和走勢，但也顯示價格壓力仍具黏著性。

市場普遍認為，聯準會短期內將維持利率不變，但對今年仍有兩次降息的預期尚未完全消退。

金價與銀價齊步刷新歷史高點，其中白銀價格首度站上每盎司 90 美元關卡。在地緣政治緊張局勢升溫，以及針對聯準會的政治言論持續發酵下，市場避險需求維持在高檔水準。

在政治與政策面，投資人同時關注美國最高法院動向。最高法院再度拒絕就一項備受市場關注、挑戰總統川普設定關稅權限的案件作出裁決。川普將此案形容為攸關國家安全的關鍵議題，並公開表示若裁決不利，後果將相當嚴重。

其他市場方面，比特幣價格大幅上揚，攀升至 11 月以來高點，主要受美國參議院公布《數位資產市場透明法案》草案激勵，該法案被視為為產業建立明確規則的重要一步。

美股週三 (14 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 42.36 點，或 0.09%，收 49,149.63 點。

那斯達克指數下跌 238.123 點，或 1%，收 23,471.749 點。

S&P 500 指數下跌 37.14 點，或 0.53%，收 6,926.6 點。

費城半導體指數下跌 46.518 點，或 0.60%，收 7,701.474 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 272.75 點，或 1.72%，收 15,553.44 點。

標普 11 大板塊呈現防禦型輪動，能源、必需消費、公用事業與房地產逆勢上揚，科技與非必需消費跌幅居前。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭全墨。Meta (META-US) 下跌 2.47%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.42%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.04%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.45%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.24%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.96%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.50%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 週二暴漲 7.3%，週三續升 3.02%，接近 2024 年初以來的最高水準。分析師指出，英特爾可能已經將蘋果鎖定為低階 M 系列處理器的客戶，並且正在討論 2029 年推出的 A 系列處理器。

華爾街分析

聯準會最新褐皮書中指出，近期美國經濟呈現溫和改善，但關稅相關的成本壓力正逐步反映在企業資產負債表上，部分企業已開始將較高成本轉嫁給消費者，未來幾個月消費者可能面臨價格上漲風險。

Seeking Alpha 分析師 Daniel Jones 表示：「進入 2026 年，許多投資人原本可能期待，在 2025 年表現確實亮眼之後，股市能持續上行。然而，風險正在累積。不少投資人或許會將目前視為逢低布局的機會，尤其是在科技股方面，但該領域正浮現一些潛在問題。」

Jones 補充道：「這些發展多半只是干擾因素，我相信美國經濟正走向衰退，這才應該是市場參與者關注的核心，而不是那些僅對市場價格造成短期負面影響的事件。」