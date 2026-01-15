鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-15 07:11

白宮週三 (14 日) 表示，15 日起對部分進口半導體、半導體製造設備及衍生性商品加徵 25% 的進口關稅，其中包括輝達 H200 與 AMD 的 MI325X 等晶片均納入適用範圍。

川普對輝達H200、AMD MI325X等晶片課25%新關稅 (圖：shutterstock)

美國總統川普週三表示，白宮將批准輝達 H200 人工智慧 (AI) 晶片銷往中國，但相關銷售須由美國政府抽取 25% 的金額。這項宣布緊接在美國政府正式公布相關法規後，引發市場高度關注。

川普指出，H200 晶片雖非輝達目前最高階產品，其效能已被 Blackwell 與 Rubin 等新一代 AI 晶片超越，但仍具相當水準，且中國與其他市場均有需求。他強調，美國將「基本上從這些晶片的銷售中取得 25% 的收益」。

不同於先前專為中國市場降規設計的 H20 晶片，H200 屬於輝達 Hopper 世代產品，與在美國及其他市場銷售的版本相同，並非刻意為出口而調整效能。

川普早在一個月前即已預告，將允許 H200 晶片銷往中國，並由政府抽取一定比例的銷售金額。

根據美國商務部最新文件，相關規定對出口設下多項條件，包括出口商須證明美國境內對 H200 晶片供應充足，且相關銷售不會排擠供應美國市場的更先進 AI 晶片產能。此外，購買方須具備完善的安全機制，晶片出貨前也必須在美國接受獨立第三方測試，以確認符合規格。

文件同時指出，銷往中國的 H200 晶片數量，不得超過同期銷往美國客戶總量的 50%，相關規範亦涵蓋 AMD 的 MI325X 晶片。

白宮也表示，已對部分需先進口美國測試、再轉運至中國的晶片課徵 25% 進口關稅。

輝達對此表示支持，強調川普政府的決定有助於美國晶片產業維持競爭力，並支持本土高薪就業與製造業發展。

輝達發言人指出，在商務部審核下向合格商業客戶提供 H200 晶片，有助於在國家安全與產業發展之間取得平衡。

輝達執行長黃仁勳日前也透露，中國客戶對 H200 晶片的需求「非常高」，公司已重新啟動相關產線。不過，他並不預期中國方面會發布正式公告，相關交易將以實際採購訂單形式進行。

不過，在中國持續推動本土 AI 晶片自給自足政策的背景下，輝達晶片進口審批動向仍有待觀察。