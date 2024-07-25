美國第二季GDP初值超預期成長2.8% 物價壓力減弱

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-25 20:47

美國第二季的經濟成長速度超預期，顯示在借貸成本上升的重壓下，需求依然強勁。另一方面，在高利率的重壓下，消費者支出和更廣泛的經濟活動已經降溫，有助於逐步抑制通膨，對聯準會 (Fed) 來說是個好消息，經濟軟著陸似乎近在咫尺，9 月降息越來越樂觀。

美國商務部周四（25 日）公布的數據顯示，美國第二季實質國內生產毛額（GDP）季增年率初值報 2.8%，增速不僅遠超第一季終值 1.4%，也高於出市場預期的 2.0%。第二季實質個人消費支出季增年率初值報 2.3%，較前值 1.5% 有所成長。

美國第二季 GDP 初值超預期成長 2.8% 。(圖：ZeroHedge)

通膨數據方面，Fed 青睞的個人消費支出（PCE）物價指數季增年率初值報 2.3%，較前值 3.1% 明顯放緩，低於市場預期的 2.6%，而不含食品和能源的核心 PCE 物價指數季增年率初值報 2.9%，高於市場預期的 2.7%，不過較前值 3.7% 大幅放緩。

美國第二季核心 PCE 雖超預期成長，但較前值降溫。(圖：ZeroHedge)

儘管美國 GDP 成長速度較第一季有所加快，但這些數據仍比去年放緩。在高利率的重壓下，消費者支出和更廣泛的經濟活動已經降溫，這同時也有助於逐步抑制通膨。

這對聯準會 (Fed) 來說是個好兆頭，其正在努力實現經濟軟著陸，市場預估可能最快在 9 月開始降息。

惠譽評等經濟研究主管 Olu Sonola 在報告中表示:「對 Fed 來說，這是一份完美的報告，今年上半年的經濟成長並不太熱、通膨繼續降溫，難以捉摸的軟著陸似乎近在咫尺」

個人消費支出為 Q2 經濟成長推手

觀察報告細項，第二季個人消費支出對第二季 GDP 貢獻 1.57%，較第一季的 0.98% 大幅上升，反映服務和商品的成長。而在服務業中的主要貢獻者是保健、住房和公用事業以及娛樂服務。

第二季個人消費支出對第二季 GDP 貢獻 1.57%，較第一季的 0.98% 大幅上升。(圖：ZeroHedge)

至於商品方面，成長的主要貢獻者是機動車輛和零件、娛樂用品和車輛、家具和耐用家用設備，以及汽油和其他能源產品。

第二季固定資產投資貢獻則從第一季的 1.19% 降至 0.64%，主要是由批發貿易和零售貿易行業的成長所帶動，但部分被採礦業、公用事業和建築業的減少所抵消。商業投資的增加反映設備和智慧財產權產品的增加，部分被結構投資的減少所抵消。

其他數據方面，私人庫存貢獻 0.82%，較低第一季的 - 0.42% 大幅增加、淨貿易下滑 0.71%(進口貢獻 - 0.93%)，與第一季的 0.65% 大致持平；政府對 GDP 的貢獻從第一季的 0.31% 顯著上升至 0.53%。

粉碎經濟衰退即將來臨的說法

昨日前紐約聯邦準備銀行總裁杜德里 (William Dudley) 撰文表示自己改變立場，Fed 需要趕快降息，因為經濟衰退即將來臨。然而今日出爐的 GDP 報告不僅超過經濟學家預測，也必第一季還熱，讓今年上半年美國 GDP 增速約為 2.1%，低於去年同期的 3.1%。

瑞銀指出，數據顯示美國經濟成長非常強勁，從細節來看：第一季投資季增年率初值報 8.4%，創去年第三季以來新高、資訊處理設備在人工智慧 (AI) 相關的投資支撐下成長 10.2%、第二季的個人消費也成長 2.5%，高於第一季的 2.3%。

與此同時，第二季核心 PCE 季增年率初值雖然從 3.7% 降至 2.9%，但仍高於經濟學家預期的 2.7%。

Fed 在 9 月降息越來越樂觀

摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 認為，從數據來看，沒有跡象表明經濟衰退即將來臨。由於 GDP 超過預期，每周申請失業救濟人數下降，下周 Fed 會上有「7 月驚喜」的可能性不高。目前市場仍在期待 9 月的首次降息。

eToro 分析師 Bret Kenwell 則說，看到好於預期的結果 (第二季 GDP) 讓人鬆了一口氣，或許增加 Fed 最終實現軟著陸的可能性。