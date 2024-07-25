〈財報〉日產汽車下調全年財測 股價創5個月來最大跌幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-25 19:41

日產汽車 (Nissan Motor) 周四 (25 日) 股價創下今年 2 月以來最大跌幅，此前該公司大幅下調全年獲利目標，原因是日本和美國市場銷售疲軟。

這家日本汽車製造商將截至 2025 年 3 月全年營益預期下調製 5,000 億日元 (合 33 億美元)，低於該公司先前預測的 6,000 億日元，也不及市場普遍預期的 5,700 億日元。此外，該公司還將全年汽車銷售目標從 370 萬輛下調至 365 萬輛。

消息傳出後，日產汽車 (7201-JP) 周四股價收跌 6.98%，創今年 2 月以來最大跌幅，報每股 485 日元，此前一度下跌 11%，但隨後跌幅收窄。

根據日產汽車周四公布的 2024 會計年度第一季 (4 月至 6 月) 財報，該季營益僅報 9.95 億日元 (合 650 萬美元)，不僅低於分析師預估的 1,644 億日元，也低於去年同期的 1,286 億日元。

對此，日產汽車表示美國銷售受到產品老化和市場轉向混合動力汽車的影響。該公司在全球最大經濟體的困境加劇了其在中國的困境，其在與中國本土巨擘的價格戰中，一直在尋求收復失地。

對於上季業績表現，日產汽車執行長內田誠在周四的記者會上說：「對公司來說這是一個充滿挑戰的一季，未來發展的重點會聚焦在美國業務，以及清理庫存。隨著下半年新車款推出，預料銷量會逐漸提高、獲利趨穩。」

有分析指出，日產股價走勢證明這是個出乎意料的負面財報，儘管該公司中期計畫訂出 1 億銷售額的目標，但從上季成績來看已出現紅燈。如果日產不及早且實際的修改計畫，就有可能陷入祭出折扣增加和開工率降低的「深淵」。