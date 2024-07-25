〈美股早盤〉美Q2經濟成長超預期 主要指數漲跌互現

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-25 21:44

美股主要指數周四 (25 日) 開盤漲跌互現，美股前一交易日大跌後，投資人從美國第二季強勁經濟成長數據獲得安慰。另外，強勁的經濟數據對美國央行來說是個好兆頭，意味著軟著陸目標有望實現。

截稿前，道瓊工業指數漲近 100 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲 0.03%，費城半導體指數跌逾 1%。

經濟數據方面，美國第二季實際國內生產毛額季增年率初值報 2.8%，高於預期的 2%；第二季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率初值報 2.9%，高於預期的 2.7%。美國上周初領失業金人數為 23.5 萬人，預估為 23.8 萬人，前值為 24.3 萬人。

另外，美國 6 月耐久財訂單大減 6.6%，為連續 4 次上漲後的首次下跌，遠低於預期成長 0.3%、5 月前值為 0.1%。不包括運輸和國防等波動性較大的核心資本貨物訂單月增 1%，扣除運輸類耐久財訂單意外上行，月增 0.5%。

美國第二季的經濟成長速度超過預期，顯示在藉貸成本上升的重壓下，需求依然強勁。這對聯準會來說是個好兆頭。聯準會 (Fed) 正努力實現經濟軟著陸，可能最快在 9 月開始降息。利率期貨繼續定價對 9 月開始降息的押注，預估 2024 年餘下的每次會議都將降息。

摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 認為，從數據來看，沒有跡象表明經濟衰退即將來臨。由於 GDP 超過預期，每周申請失業救濟人數下降，下周 Fed 會上有「7 月驚喜」的可能性不高。目前市場仍在期待 9 月的首次降息。

eToro 分析師 Bret Kenwell 則說，看到好於預期的結果 (第二季 GDP) 讓人鬆了一口氣，或許增加 Fed 最終實現軟著陸的可能性。

LPL Financial 分析師 Jeff Roach 表示，經濟成長從第一季的疲軟數據中反彈，但今天發布的數據並沒有改變人們的預期，隨著通膨放緩，Fed 今年將至少降息兩次。

截至台北時間周四（25 日）21 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.21%，至每股 218.09 美元

市場研究公司 Canalys 的數據顯示，由於面臨來自華為等競爭對手的激烈競爭，蘋果公司 2024 年第二季中國市占率下降了 2 個百分點，凸顯出這家美國科技巨擘在其第三大市場面臨的困難。

意法半導體 (STM-US) 早盤股價下跌 12.16%，至每股 34.73 美元

意法半導體第二季營收 32.3 億美元，較去年同期下降 25%，略低預期；每股獲利 0.38 美元，超預期。受庫存過剩及汽車銷售下降影響，公司下調年度營收預期至 132 億 - 137 億美元，此前預期 140 億 - 150 億美元，這是今年第二次下調，年初預期曾為 169 億美元。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 1.71%，至每股 112.30 美元

根據外媒報導，輝達將在明年為中國市場推出一款搭配特殊伺服器的晶片。這款特殊伺服器將能最大限度提高晶片效能，此前輝達曾推出專供中國市場的 H20 晶片，但並未針對中國推出新的伺服器。

今日關鍵經濟數據：

美國第二季 GDP 季增年率初值報 2.8%，預期 2%，前值 1.4%

美國第二季 PCE 物價指數季增年率初值報 2.3%，預期 2.6%，前值 3.1%

美國第二季核心 PCE 物價指季增年率初值報 2.9%，預期 2.7%，前值 3.7%

美國第二季實質個人消費支出季增年率初值報 2.3%，前值 1.5%

美國上周初領失業金人數報 23.5 萬人，預期 23.7 萬人，前值 24.5 萬人

美國上周續領失業金人數報 185.1 萬人，預期 186 萬人，前值 186 萬人

美國 6 月耐久財訂單月增率初值報 - 6.6%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 6 月核心耐久財訂單月增率報 0.5%，預期 0.2%，前值 - 0.1%

華爾街分析：