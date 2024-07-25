中國經濟疲軟影響 銅價兩個月暴跌逾20%

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-25 20:17

國際銅價周三 (24 日) 收在 3 個多月以來新低，較 5 月創紀錄的高點下跌逾 20%，原因是中國經濟疲軟加劇對這種工業金屬需求下降的預期。

Libertas Wealth Management Group 總裁兼資深財務顧問 Adam Koos 表示，銅價下跌的原因有幾個，但最大的問題似乎集中在對需求的擔憂上，尤其是來自全球最大銅消費國中國的需求。

截稿前，倫敦期銅下跌 0.68%，至每公噸 9,104 美元；紐約期銅下跌 0.69%，至每磅 4.0805 美元，已連續 8 個交易日走跌，創下 2020 年 2 月以來最長連跌紀錄。

紐約銅期貨在 5 月 21 日的結算價達到創紀錄的每磅 5.106 美元，在 5 月 20 日達到創紀錄的盤中高點每磅 5.199 美元，現已較高峰下跌約 21%。

此外，追蹤倫敦交易所所六種主要基本金屬的 LMEX 金屬指數也跌至 4 月初以來新低，跌至超賣區域。

根據中國國家統計局上周公布數據，中國上季經濟成長 4.7%，低於預期，較第一季的 5.3% 有所放緩。

Koos 指出，當中國經濟走強時，需求強勁有助於銅價走高。然而近期中國經濟疲軟，如工業放緩和房地產市場問題，導致需求衰退。

而就在兩個月前，銅受惠需求增加預期，特別是考慮到電動車和人工智慧 (AI) 領域的應用，價格觸及歷史新高。

Hallgarten & Co. 的礦業策略師 Christopher Ecclestone 認為，電動車愛好者總是以未來的財富為前提。銅短缺是一個神話，將來可能會出現銅短缺——但不是現在。

Koos 表示說：「全球經濟的不確定性，包括其他主要經濟體可能出現衰退，都增加了銅價的壓力。」

Koos 指出，對投資人而言，現在購買銅的決定取決於他們對全球經濟復甦的前景。如果投資人相信經濟狀況將會改善，當前的價格可能是一個很好的切入點，就像投資於灌溉系統以預測未來的降雨一樣。