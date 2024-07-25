傳Meta綑綁Marketplace與臉書不利市場競爭 將遭歐盟反壟斷罰款

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-25 23:17

路透周四 (25 日) 援引知情人士消息報導，Meta Platforms 幾周後會因把分類廣告服務 Marketplace 與其臉書社群媒體平台綑綁，而遭歐盟執委會反壟斷罰款。該公司可能成為歐盟今年《數位市場法》(Digital Markets Act, DMA) 上路以來首個遭開罰的科技巨擘。

據了解，歐盟執委會可能會在 9 月或 10 月公布決定，Meta 可能面臨高達 134 億美元的罰款，相當於其 2023 年全球營收的 10%，不過歐盟的制裁通常都遠低這一上限。

值得注意的是，這項決定會在主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲 (Margrethe Vestager)11 月離職前做出，不過時間可能也會延後。

截稿前，歐盟執委會拒絕置評、維斯塔哲則重申先前評論，認為 Meta 的將 Marketplace 與臉書綑綁的行為有害市場競爭。

Meta 發言人 Matt Pollard 對此表示，歐盟執委會的指控毫無根據，公司將繼續與監管機構進行建設性的合作，以證明自家產品創新是有利於消費者和市場競爭。

知情人士透露，Meta 去年試圖透過限制在臉書 Marketplace 使用競爭對手的廣告數據來平息歐盟的調查，但這一讓步遭歐盟執委會拒絕。另外，英國監管機構也收到 Meta 給出的類似讓步。

約一年半前，歐盟執委會指責這家美國科技巨擘將分類廣告服務 Marketplace 與臉書綁在一起，使其獲得不公平的優勢。當局也表示，Meta 濫用其主導地位，單方面對在臉書或 Instagram 上做廣告的線上分類廣告服務施加不公平的交易條件。