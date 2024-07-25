傳Meta綑綁Marketplace與臉書不利市場競爭 將遭歐盟反壟斷罰款
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-25 23:17
路透周四 (25 日) 援引知情人士消息報導，Meta Platforms 幾周後會因把分類廣告服務 Marketplace 與其臉書社群媒體平台綑綁，而遭歐盟執委會反壟斷罰款。該公司可能成為歐盟今年《數位市場法》(Digital Markets Act, DMA) 上路以來首個遭開罰的科技巨擘。
據了解，歐盟執委會可能會在 9 月或 10 月公布決定，Meta 可能面臨高達 134 億美元的罰款，相當於其 2023 年全球營收的 10%，不過歐盟的制裁通常都遠低這一上限。
值得注意的是，這項決定會在主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲 (Margrethe Vestager)11 月離職前做出，不過時間可能也會延後。
截稿前，歐盟執委會拒絕置評、維斯塔哲則重申先前評論，認為 Meta 的將 Marketplace 與臉書綑綁的行為有害市場競爭。
消息傳出後，Meta(META-US) 盤中股價下跌 0.79%，每股暫報 457.61 美元。
Meta 發言人 Matt Pollard 對此表示，歐盟執委會的指控毫無根據，公司將繼續與監管機構進行建設性的合作，以證明自家產品創新是有利於消費者和市場競爭。
知情人士透露，Meta 去年試圖透過限制在臉書 Marketplace 使用競爭對手的廣告數據來平息歐盟的調查，但這一讓步遭歐盟執委會拒絕。另外，英國監管機構也收到 Meta 給出的類似讓步。
約一年半前，歐盟執委會指責這家美國科技巨擘將分類廣告服務 Marketplace 與臉書綁在一起，使其獲得不公平的優勢。當局也表示，Meta 濫用其主導地位，單方面對在臉書或 Instagram 上做廣告的線上分類廣告服務施加不公平的交易條件。
本月稍早，歐盟執委會公布初步調查結果，指出 Meta 的「付費或同意」廣告模式可能違反歐盟新實施的數位市場法 (DMA)。這一裁定代表著歐盟對科技巨擘監管的又一重大措施，引發了業界對數據隱私和市場競爭的廣泛討論。
- 如何讓AI投資組合更有效益?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股早盤〉美Q2經濟成長超預期 主要指數漲跌互現
- 美國第二季GDP初值超預期成長2.8% 物價壓力減弱
- 諾和諾德減肥藥Wegovy 獲歐盟批准心臟病患者使用
- Meta推出最先進AI模型「Llama 3.1」 攜手輝達助陣
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇