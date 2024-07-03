美6月ISM非製造業指數遠遜預期降至48.8 創4年來最快萎縮速度
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-03 23:10
由於商業活動急遽萎縮和訂單減少，美國周三 (3 日) 公布的 6 月 ISM 非製造業指數大幅下滑 5 點至 48.8，遠低市場預期的 52.6，也不及 5 月前值 53.8，創下 4 年來最快萎縮速度。數據強化聯準會 (Fed) 降息理由。
美國 6 月 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 49.6，前值 61.2
- 新訂單指數報 47.3，前值 54.1
- 僱傭指數報 46.1，前值 47.1
- 供應商交貨指數報 52.2，前值 52.7
- 存貨指數報 42.9，前值 52.1
- 價格指數報 56.3，前值 58.1
- 未完成訂單指數報 44.0，前值 50.8
- 新出口訂單指數報 51.7，前值 61.8
- 進口指數報 44.0，前值 42.8
- 庫存景氣指數報 64.1，前值 57.7
觀察指數細項，6 月商業活動生產指數暴跌至 49.6，落入萎縮區間，遠不及 5 月的 61.2，創下 2020 年 4 月以來最大跌幅。與此同時，6 月新訂單指數也自 5 月的 54.1 跌至 47.3，為 2020 年底以來首次掉入萎縮區間。
此外，衡量服務業支付原物料價格的指數在 6 月降至 56.3，比 5 月 58.1 進一步下滑，寫下 3 個月新低，表明通膨正在逐步降溫。
其他數據方面，6 月僱傭指數連續第五個月萎縮、存貨指數暴跌至 42.9，創 2021 年 10 月以來最快萎縮速度；庫存景氣指數則自 5 月的 57.7 一口氣躍升至 64.1，創 2017 年以來新高，表明有更多公司認為庫存過高。
6 月未完成訂單指數自 5 月的 50.8 大幅下降至 44.0，創去年 8 月以來最快萎縮速度；新出口訂單指數指數雖仍在 50 榮枯線上，但也從 5 月的 61.8 大幅下滑 10.1 點至 51.7，顯示海外需求低迷。
ISM 服務業商業調查委員會主席 Steve Miller 聲明表示，整體而言服務業業務持平或有所下滑，儘管通膨有所緩解，不過一些大宗商品的成本明顯上升。
強化 Fed 降息理由
最新數據與上月相比出現突然且顯著的逆轉，當時 ISM 非製造業指數升至 9 個月新高。 此外數據進一步惡化也證明，美國經濟正透露失去動力的跡象。服務業是美國經濟的最大組成部分。
亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 預測目前顯示，第二季 GDP 折合年率為 1.7%。在過去的幾周里，這項預測已經被削減近一半。
與此同時，由於借貸成本高企、企業投資降溫和消費者支出不均，需求正感受到更大的压力，日前公布的 ISM 製造業指數連續第三個月萎縮。
ISM 非製造業指數與服務業 PMI 呈兩極走勢
然而，標普全球 (S&P Global) 同日公布的 6 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 55.3，優於市場預期與初值的 55.1，也高於 5 月終值 54.8；同月綜合 PMI 指數也升至 54.8，高於市場預期與初值的 54.6，略高 5 月終值的 54.5。調查結果與 ISM 的差異甚大。
標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，數據顯示美國服務業第二季強力擴張令人鼓舞，終值達到逾兩年新高，而新訂單流入和企業招聘都在加速，其中後者受到企業為應對累積工作量增加而增加雇員提振。
另外，由於來自製造業的額外 (儘管擴張速度更為溫和) 支持，調查數據顯示，第二季國內生產毛額 (GDP) 折合年率為 2.0%，6 月份預估為 2.5%。因此美國經濟成長態勢正在加速。
值得注意的是，現在大眾對未來一年經濟成長展望的信心仍然很高。這種樂觀情緒部分市場持續認為利率將在今年年底前開始下降有關。調查顯示物價壓力進一步降溫——尤其是在服務業——這也表明，未來幾個月通膨應趨於下降，從而替降息打開大門。
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