美6月ISM非製造業指數遠遜預期降至48.8 創4年來最快萎縮速度

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-03 23:10

由於商業活動急遽萎縮和訂單減少，美國周三 (3 日) 公布的 6 月 ISM 非製造業指數大幅下滑 5 點至 48.8，遠低市場預期的 52.6，也不及 5 月前值 53.8，創下 4 年來最快萎縮速度。數據強化聯準會 (Fed) 降息理由。

美國 6 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 49.6，前值 61.2

新訂單指數報 47.3，前值 54.1

僱傭指數報 46.1，前值 47.1

供應商交貨指數報 52.2，前值 52.7

存貨指數報 42.9，前值 52.1

價格指數報 56.3，前值 58.1

未完成訂單指數報 44.0，前值 50.8

新出口訂單指數報 51.7，前值 61.8

進口指數報 44.0，前值 42.8

庫存景氣指數報 64.1，前值 57.7

圖：ISM

觀察指數細項，6 月商業活動生產指數暴跌至 49.6，落入萎縮區間，遠不及 5 月的 61.2，創下 2020 年 4 月以來最大跌幅。與此同時，6 月新訂單指數也自 5 月的 54.1 跌至 47.3，為 2020 年底以來首次掉入萎縮區間。

此外，衡量服務業支付原物料價格的指數在 6 月降至 56.3，比 5 月 58.1 進一步下滑，寫下 3 個月新低，表明通膨正在逐步降溫。

其他數據方面，6 月僱傭指數連續第五個月萎縮、存貨指數暴跌至 42.9，創 2021 年 10 月以來最快萎縮速度；庫存景氣指數則自 5 月的 57.7 一口氣躍升至 64.1，創 2017 年以來新高，表明有更多公司認為庫存過高。

6 月未完成訂單指數自 5 月的 50.8 大幅下降至 44.0，創去年 8 月以來最快萎縮速度；新出口訂單指數指數雖仍在 50 榮枯線上，但也從 5 月的 61.8 大幅下滑 10.1 點至 51.7，顯示海外需求低迷。

ISM 服務業商業調查委員會主席 Steve Miller 聲明表示，整體而言服務業業務持平或有所下滑，儘管通膨有所緩解，不過一些大宗商品的成本明顯上升。

強化 Fed 降息理由

最新數據與上月相比出現突然且顯著的逆轉，當時 ISM 非製造業指數升至 9 個月新高。 此外數據進一步惡化也證明，美國經濟正透露失去動力的跡象。服務業是美國經濟的最大組成部分。

亞特蘭大聯準銀行的 GDPNow 預測目前顯示，第二季 GDP 折合年率為 1.7%。在過去的幾周里，這項預測已經被削減近一半。

與此同時，由於借貸成本高企、企業投資降溫和消費者支出不均，需求正感受到更大的压力，日前公布的 ISM 製造業指數連續第三個月萎縮。

ISM 非製造業指數與服務業 PMI 呈兩極走勢

ISM 非製造業指數與服務業 PMI 呈兩極走勢。(圖：ZeroHedge)

然而，標普全球 (S&P Global) 同日公布的 6 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 55.3，優於市場預期與初值的 55.1，也高於 5 月終值 54.8；同月綜合 PMI 指數也升至 54.8，高於市場預期與初值的 54.6，略高 5 月終值的 54.5。調查結果與 ISM 的差異甚大。

兩份報告結果差距越來越大。(圖：ZeroHedge)

標普全球市場情報公司首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，數據顯示美國服務業第二季強力擴張令人鼓舞，終值達到逾兩年新高，而新訂單流入和企業招聘都在加速，其中後者受到企業為應對累積工作量增加而增加雇員提振。

另外，由於來自製造業的額外 (儘管擴張速度更為溫和) 支持，調查數據顯示，第二季國內生產毛額 (GDP) 折合年率為 2.0%，6 月份預估為 2.5%。因此美國經濟成長態勢正在加速。