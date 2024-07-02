鮑爾樂見近期通膨數據降溫 但Fed降息還需更多信心

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-02 22:11

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周二 (2 日) 在歐洲央行 (ECB) 舉辦的中央銀行論壇上表示 Fed 在通膨進展方面取得相當大的進展，不過他仍希望看到更多進展，才有足夠的信心開始降息。當鮑爾被問到是否會在 9 月降息時，他表示自己今天不會發表任何具體日期。

鮑爾說：「上一次 (通膨) 數據以及之前一次 (在越來越小的程度上) 表明，我們正回到通膨降溫的道路上。我們希望在開始降息之前更有信心，看到通膨持續下降到 2%。」

雖然鮑爾表示看到通膨方面的進展，但他對過早行動和威脅到物價上漲的下行路徑持謹慎態度。他說：「我們很清楚，如果我們走太快，我們可能會讓我們所作做的良好工作付諸東流。但如果太晚，可能會對復甦與擴張造成不必要的破壞。」

鮑爾開始講話時，美國公債殖利率走低，儘管 5 月職位空缺數據的意外增加幫助止住稍早跌勢。交換利率市場的交易員仍預估今年將有近兩次降息。

在借貸成本高漲的情況下，美國經濟展現了顯著的彈性，但有跡象表明，Fed 的限制性政策正在產生影響。

美國房屋銷售放緩、拖欠率上升且消費支出放緩，另外企業招聘也有所降溫，失業率雖仍處 4% 的歷史低位，但近幾​​個月來有所上升。

就業市場狀況越來越重要

至於就業市場，鮑爾認為在勞動市場上勞動供需之間的平衡已經取得「實質」進展，雖然就業市場很強勁但正在適當的降溫。

他說：「美國持續擁有穩健成長和強勁的就業市場。看到朝著改善勞動力平衡的實質步伐。就業市場正如所望的那樣隨時間推移降溫，如果勞動力市場意外疲軟，也會讓我們做出反應。」

一些 Fed 官員已把就業市場提升成一個值得留意的問題。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 上周表示，就業市場正接近轉折點，進一步放緩可能導致失業率上升。