美6月小非農就業僅新增15萬人 創4個月新低

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-03 20:24

美國周三 (3 日) 公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，6 月民間企業就業人數經季節調整後增加 15 萬人，連續第三個月下滑，創今年 1 月以來新低，遠低經濟學家預期的 16.3 萬人，也不及 5 月向上修後的 15.7 萬人。

(圖：ZeroHedge)

數據顯示，企業在6月以更溫和的速度增加工人人數且薪資成長放緩，這與勞動力需求的逐步降溫的情況一致。

報告也進一步表明，隨 5 月失業率升至 4% 寫下兩年多來新高，就業市場正在逐漸降溫。上周續領失業金的人數也有所增加，透露失業的美國民眾需要更長的時間才能找到工作。

根據報告，新增的就業人數大多來自 50 至 499 人數規模的企業，該群體當月增加 8.8 萬人，小型企業僅貢獻 5,000 人。

具體來看，6 月休閒和飯店業招聘激增 6.3 萬就業人數，為就業類別中增幅最大的產業。其他成長的產業包括建築業 (2.7 萬)、專業和商業服務 (2.5 萬)、其他服務業 (1.6 萬) 以及貿易、運輸和公用事業 (1.5 萬)。

6 月休閒和飯店業招聘激增 6.3 萬就業人數，為就業類別中增幅最大的產業。(圖：ZeroHedge)

企業裁員方面，6 月自然資源和礦業減少 8,000 人、製造業減少 5,000 人、資訊產業減少 3,000 人，其中製造業已連續第二個月出現裁員情況。

至於薪資方面，6 月跳槽者的薪資增幅連續第三個月放緩，年增幅為 7.7%，而在職者薪資年增 4.9%，是自 2021 年 8 月以來的最低水準。

小非農報告顯示 6 月薪資成長放緩。(圖：ZeroHedge)

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示：「就業成長一直很穩固，但基礎並不廣泛。 如果不是休閒和飯店業的招聘出現反彈，6 月份將是一個令人沮喪的月份。 」

與此同時，有零星跡象表明，由於削減成本和經濟狀況走軟，企業正在裁員。 人資顧問公司 Challenger, Gray & Christmas Inc. 同日公布數據顯示，美國雇主 6 月宣布裁員 48,786 人，不包括新冠疫情最嚴重的 2020 年，這是自 2009 年以來同月新高。

美國勞工統計局 (BLS) 將於本周五 (5 日) 公布 6 月非農就業報告，屆時聯準會 (Fed) 決策者將進一步了解就業市場狀況。經濟學家預估，6 月包括民間和政府部門在內的非農業就業人數將增加 19 萬人，較 5 月有所下滑。