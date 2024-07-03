〈美股早盤〉市場靜待Fed會議紀錄出爐 主要指數平盤波動
鉅亨網編譯段智恆 2024-07-03 21:42
美股主要指數周三 (3 日) 平盤波動，投資人評估一連串新出爐就業市場數據，同時靜待稍晚聯準會(Fed)6 月會議紀錄出爐。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 30 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲近 0.1%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.1%。
美股開盤前，主要指數期貨小幅走低，交易員在最新的美國就業市場數據中尋找 Fed 下一步行動的線索。其中標普 500 指數期貨顯示，該指數可能會從歷史新高回落。美債十年期殖利率下滑兩個基點至 4.41%。
值得注意的是，由於周四 (4 日) 適逢「美國獨立紀念日」，美股休市一日，周三美股將提前三小時收盤。
經濟數據方面，6 月小非農報告數據顯示，企業在 6 月以更溫和的速度增加工人人數且薪資成長放緩，這與勞動力需求的逐步降溫的情況一致。
報告也進一步表明，隨 5 月失業率升至 4% 寫下兩年多來新高，就業市場正在逐漸降溫。上周續領失業金的人數也有所增加，透露失業的美國民眾需要更長的時間才能找到工作。
與此同時，有零星跡象表明，由於削減成本和經濟狀況走軟，企業正在裁員。 人資顧問公司 Challenger, Gray & Christmas Inc. 同日公布數據顯示，美國雇主 6 月宣布裁員 48,786 人，不包括新冠疫情最嚴重的 2020 年，這是自 2009 年以來同月新高。
美國勞工統計局 (BLS) 將於本周五 (5 日) 公布 6 月非農就業報告，屆時聯準會 (Fed) 決策者將進一步了解就業市場狀況。經濟學家預估，6 月包括民間和政府部門在內的非農業就業人數將增加 19 萬人，較 5 月有所下滑。
截至台北時間周三（3 日）21 時許：
- 道瓊工業指數上漲 31.46 點或 0.08%，暫報 39,363.31 點
- 那斯達克綜合指數上漲 11.47 點或 0.06%，暫報 18,040.24 點
- 標普 500 指數上漲 4.31 點或 0.08%，暫報 5,513.32 點
- 費半上漲 26.74 點或 0.48%，暫報 5,571.73 點
- 台積電 ADR 上漲 2.83% 至每股 180.68 美元
- 10 年期美債殖利率跌至 4.4%
- 紐約輕原油上漲 0.12% 至每桶 82.91 美元
- 布蘭特原油上漲 0.0.07% 至每桶 86.30 美元
- 黃金上漲 1.17% 至每盎司 2,360.60 美元
- 美元指數跌至 105.10
焦點個股：
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.62%，至每股 237.31 美元
Wedbush Securities 分析師將特斯拉的目標股價從每股 275 美元上調至每股 300 美元，並預測在牛市情境下將達到每股 400 美元。該行指出，特斯拉在 2025 年下半年的需求故事將出現正面變化，凸顯該公司在人工智慧 (AI) 方面的潛力。分析師認為這方面的價值可能超過 1 兆美元，使其成為最被低估的 AI 品牌。
輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.03%，至每股 122.71 美元
輝達最新提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，該公司執行長黃仁勳近期又出售價值逾 2,940 萬美元的股票。根據統計，黃仁勳在過去三周已減持輝達 144 萬股股份，總額達 1.84 億美元。
台積電 ADR(TSM-US) 早盤股價上漲 2.89%，至每股 180.78 美元
台積電 ADR 美股盤前續漲 0.77%，大摩根士丹利的研報指出，蘋果 (AAPL-US) 可能在其即將推出的 M5 系列晶片中使用台積電 (2330-TW) 的堆疊 SoIC-X 先進封裝技術，M5 系列晶片將用於 AI 伺服器。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 6 月 ADP 就業新增人數報 15 萬，預期 16.3 萬，前值 15.7 萬
- 美國 6 月 Challenger 裁員人數報 4.87 萬，前值 6.38 萬
- 美國 6 月 Challenger 裁員人數年增率報 19.8%，前值 -20.3%
- 美國上周初領失業金人數報 23.8 萬，預期 23.4 萬，前值 23.4 萬
- 美國上周續領失業金人數報 185.8 萬，預期 184 萬，前值 183.2 萬
- 美國 6 月 Markit 服務業 PMI 終值預期 55.1，前值 54.8
- 美國 6 月 Markit 綜合 PMI 終值預期 54.6，前值 54.5
- 美國 6 月 ISM 非製造業指數預期 52.6，前值 53.8
華爾街分析：
Lazard 資產管理公司表示，美國經濟疲軟可能促使 Fed 今年降息幅度超過市場目前的預期。該行預測 Fed 將在 9 月開始降息，並在今年稍晚再降息兩次。目前基準聯邦基金借款利率為 5.25% 至 5.50%。
花旗 (C-US) 認為，隨著 2024 年下半年交易的開始，標普 500 指數還有更多上行空間。花旗給標普 500 指數 2024 年 (5,600 點)、2025 年中(5,700 點) 和 2025 年年底 (5,800 點) 的幾個目標水準預測。
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