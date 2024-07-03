〈美股早盤〉市場靜待Fed會議紀錄出爐 主要指數平盤波動

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-03 21:42

美股主要指數周三 (3 日) 平盤波動，投資人評估一連串新出爐就業市場數據，同時靜待稍晚聯準會(Fed)6 月會議紀錄出爐。

值得注意的是，由於周四 (4 日) 適逢「美國獨立紀念日」，美股休市一日，周三美股將提前三小時收盤。

經濟數據方面，6 月小非農報告數據顯示，企業在 6 月以更溫和的速度增加工人人數且薪資成長放緩，這與勞動力需求的逐步降溫的情況一致。

報告也進一步表明，隨 5 月失業率升至 4% 寫下兩年多來新高，就業市場正在逐漸降溫。上周續領失業金的人數也有所增加，透露失業的美國民眾需要更長的時間才能找到工作。

與此同時，有零星跡象表明，由於削減成本和經濟狀況走軟，企業正在裁員。 人資顧問公司 Challenger, Gray & Christmas Inc. 同日公布數據顯示，美國雇主 6 月宣布裁員 48,786 人，不包括新冠疫情最嚴重的 2020 年，這是自 2009 年以來同月新高。

美國勞工統計局 (BLS) 將於本周五 (5 日) 公布 6 月非農就業報告，屆時聯準會 (Fed) 決策者將進一步了解就業市場狀況。經濟學家預估，6 月包括民間和政府部門在內的非農業就業人數將增加 19 萬人，較 5 月有所下滑。

截至台北時間周三（3 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 2.62%，至每股 237.31 美元

Wedbush Securities 分析師將特斯拉的目標股價從每股 275 美元上調至每股 300 美元，並預測在牛市情境下將達到每股 400 美元。該行指出，特斯拉在 2025 年下半年的需求故事將出現正面變化，凸顯該公司在人工智慧 (AI) 方面的潛力。分析師認為這方面的價值可能超過 1 兆美元，使其成為最被低估的 AI 品牌。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 0.03%，至每股 122.71 美元

輝達最新提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，該公司執行長黃仁勳近期又出售價值逾 2,940 萬美元的股票。根據統計，黃仁勳在過去三周已減持輝達 144 萬股股份，總額達 1.84 億美元。

台積電 ADR(TSM-US) 早盤股價上漲 2.89%，至每股 180.78 美元

台積電 ADR 美股盤前續漲 0.77%，大摩根士丹利的研報指出，蘋果 (AAPL-US) 可能在其即將推出的 M5 系列晶片中使用台積電 (2330-TW) 的堆疊 SoIC-X 先進封裝技術，M5 系列晶片將用於 AI 伺服器。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 ADP 就業新增人數報 15 萬，預期 16.3 萬，前值 15.7 萬

美國 6 月 Challenger 裁員人數報 4.87 萬，前值 6.38 萬

美國 6 月 Challenger 裁員人數年增率報 19.8%，前值 -20.3%

美國上周初領失業金人數報 23.8 萬，預期 23.4 萬，前值 23.4 萬

美國上周續領失業金人數報 185.8 萬，預期 184 萬，前值 183.2 萬

美國 6 月 Markit 服務業 PMI 終值預期 55.1，前值 54.8

美國 6 月 Markit 綜合 PMI 終值預期 54.6，前值 54.5

美國 6 月 ISM 非製造業指數預期 52.6，前值 53.8

華爾街分析：