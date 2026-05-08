鉅亨網編輯林羿君 2026-05-08 11:56

隨著中東衝突推升油價飆漲，美國零售、餐飲與包裝食品等產業高層，愈來愈擔心預算緊縮的消費者恐將撐不下去。

油價通膨雙殺！麥當勞、卡夫亨氏警告：消費者錢快花光了。(圖:shutterstock)

卡夫亨氏 (KHC-US) 執行長 Steve Cahillane 近期受訪時指出，低收入族群已面臨入不敷出的困境，不僅月底現金流見底，更被迫動用儲蓄以支應日常開銷。

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儘管美國民眾自疫情以來，在通膨壓力下仍維持驚人的消費韌性，進而支撐經濟成長並緩解衰退疑慮，但燃油成本的持續上揚，恐成為壓垮消費動能的最後一根稻草。

家電大廠惠而浦 (WHR-US) 執行長 Marc Bitzer 在法說會上直言，地緣政治衝突加劇了民眾對生活成本的焦慮。該公司原本寄望於嚴冬過後市場能迎來復甦，不料戰爭重挫了消費信心，導致整體產業需求驟降 15%，衝擊程度堪比 2000 年代的全球金融海嘯。

連鎖餐飲業同樣感受到寒意，麥當勞 (MCD-US) 執行長 Chris Kempczinski 觀察到消費信心非但沒有好轉，甚至有惡化跡象，高油價對低收入消費者的打擊尤為沉重。

經營 Applebee"s 與 IHOP 的 Dine Brands Global 執行長 John Peyton 也表示，對價格敏感且追求性價比的客群，已明顯減少外食次數，顯示通膨壓力正由下而上重塑消費地圖。

除了中低收入族群，年輕族群的消費力也因失業率上升與學生貸款還款壓力而受限。

根據美國汽車協會（AAA）數據，全美平均油價已衝上每加侖 4.56 美元，創下 2022 年 7 月以來的新高，這直接排擠了餐飲等非必要性支出。儘管稅務退還增加緩解了部分衝擊，但整體消費信心仍跌至歷史低點。

為了維持生活，美國民眾的儲蓄率已降至 3 年來最低，經濟學家更預警，局勢不穩可能導致包括雜貨在內的各項物價長期走高。

這股消費降級趨勢甚至波及了服務業，健身連鎖品牌 Planet Fitness 因元旦後的入會人數不如預期，大幅下修年度展望，導致股價創下史上最大單日跌幅。

該公司執行長 Colleen Keating 明確表示，鑑於經濟大環境的轉變，已決定暫緩調漲高階會員資費。