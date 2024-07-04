Fed會議紀錄：降息還為時過早 決策者意見分歧

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-04 03:17

根據周三 (3 日) 公布的 6 月 11 日至 6 月 12 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，決策者認為儘管通膨正朝著正確的方向邁進，但仍不足以開始降息，仍需更多證據支撐。另外，會議上決策者對高利率會維持多久意見分歧。

根據會議紀錄，決策者認為在出現更多資訊讓他們對通膨正朝著 2% 目標邁進更有信心之前，下調聯邦基金利率目標區間並非合宜之舉。

一些決策者指出，如果通膨持續存在，就有必要收緊貨幣政策，而另一些委員則表示，如果經濟放緩或就業市場走弱，應該做好應對準備。透露出官員對處理貨幣政策方面的意見紛歧。

會議記錄寫道：「雖然『一些』(Some) 官員強調需要耐心，但『幾位』(Several) 與會者特別強調，需求進一步疲軟可能會導致失業率進一步上升。有幾位決策者表示，如果通膨維持在高位，他們願意提高利率。」

自去年 7 月以來，聯準會 (Fed) 一直把關鍵政策利率維持在 5.25% 至 5.5% 的目標區間。根據點狀圖預測中值，官員們在 6 月會議將今年降息次數減少到只有一次，不過明年降息次數為 4 次，超過先前預測。然而，當中有 4 名決策者預料今年不會降息，有 8 名決策者預料會降息兩次。

會議紀錄寫道：「與會者注意到與經濟前景以及維持限制性政策立場多久才合適相關的不確定性。」

不過美國通膨在今年初降溫停滯後情況開始好轉。會議紀錄指出，「絕大多數人」(vast majority) 認為經濟成長「逐漸降溫」(gradually cooling)，目前的政策「限制性的」(restrictive)。

Fed 主席鮑爾日前表示，近期數據顯示通膨正在回到降溫軌道上，不過仍需更多證據才會推進降息。自 6 月會議之後，官員們基本上都保持謹慎措辭，強調依賴數據做決策而非預測。

就業市場成觀察重點

會議記錄顯示，隨著實現就業和通膨目標的風險達到更好的平衡，Fed 對就業市場越來越留意。紀錄提到：「幾位與會者特別強調，隨著就業市場正常化，需求進一步減弱現在可能會產生比近期更大的失業反應，當時透過職位空缺減少相對更能感受到勞動力需求下滑。」

現況來看，儘管美國經濟持續以穩健的步伐增加就業，但近幾個月來失業率小幅攀升。舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 上周曾警告，就業市場正接近轉折點，進一步放緩可能會導致失業率上升。

美國勞工統計局 (BLS) 將於本周五 (5 日) 公布 6 月非農就業報告，市場預估將新增 19 萬就業人口，較 5 月有所放緩，而且失業率保持穩定。

中性利率之爭

值得注意的是，6 月會議紀錄顯示，官員仍在就 Fed 政策對經濟的抑製程度展開辯論。根據紀錄：「一些人指出，經濟的持續強勁以及其他因素，可能意味著長期中性利率 (R-Star) 高於先前的評估，在這種情況下，貨幣政策和整體金融狀況的立場可能都沒有看上去那麼嚴格。」

政策制定者在 6 月預測中性利率) 已升至 2.8%，即長期平衡經濟的實質中性利率，數據變化有助於確定貨幣政策是刺激經濟還是抑制經濟。