台積電4月營收4,107億元年增 17.5% 創下歷史次高

台積電第二季營收預估達 390 至 402 億美元，以美元兌 新台幣 31.7 計算，第二季 新台幣 營收約 1 兆 2,363 億元至 1 兆 2,743 億元，以中位數推算，5、6 月營收有機會再挑戰單月新高。

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台積電本季受惠 AI 晶片需求持續強勁，先進製程、先進封裝產能依舊滿載，不僅現階段當紅的 GPU、ASIC、LPU 之外，在代理式 AI 的驅動下，CPU 需求顯著回升，台積電大客戶英特爾 (INTC-US) 也點出未來 GPU 與 CPU 的比例從過去的 8 比 1，變成 4 比 1，凸顯 CPU 的快速成長。