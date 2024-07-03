美上周初領失業金人數創今年1月以來新高 續領人數連9升

鉅亨網編譯段智恆 2024-07-03 22:20

美國勞工部 (DOL) 周三 (3 日) 公布最新數據顯示，上周續領失業金人數連續第九個禮拜上升，寫下自 2018 年以來最長一段連續上升時間，數據表明美國民眾越來越難找到新工作。與此同時，上周初領失業金人數也升至今年 1 月以來新高。

上周初領失業金人數升至今年 1 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

具體來看，截至 6 月 29 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 23.8 萬人，高於市場預期的 23.4 萬人，較修正後前值 23.4 萬人增加 4 千人，4 周移動平均值報 23.85 萬人，為去年 8 月以來新高。

上周續領失業金人數連續第九個禮拜上升。(圖：ZeroHedge)

截至 6 月 22 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 185.8 萬人，高於市場預期的 184 萬人，較修正後前值 183.2 萬人增加 2.6 萬人，續寫 2021 年 11 月以來新高，4 周移動平均值報 183.1 萬人，創 2021 年 12 月 4 日以來新高。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

上周續領失業金人數增加表明，隨著經濟在借貸成本上升的重壓下放緩，對勞動力的需求更為有限。同時，初領失業金人數成長透露被資遣人數逐漸增加。

與此同時，有零星跡象表明，由於削減成本和經濟狀況走軟，企業正在裁員。 人資顧問公司 Challenger, Gray & Christmas Inc. 同日公布數據顯示，美國雇主 6 月宣布裁員 48,786 人，不包括新冠疫情最嚴重的 2020 年，這是自 2009 年以來同月新高。

6 月小非農報告數據顯示，企業在 6 月以更溫和的速度增加工人人數且薪資成長放緩，這與勞動力需求的逐步降溫的情況一致。