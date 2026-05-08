鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-08 15:05

LED 廠富采 (3714-TW) 今 (8) 日召開法說會，對先進顯示事業釋出樂觀訊號，強調 Micro LED 產能正按計畫推進。公司預計下半年產能準備完成後，Micro LED 營收可望較上半年達成倍數以上成長，成為帶動集團轉型的重要引擎。

Micro LED 產品自今年第一季小量量產後，隨良率改善與產能逐步開出，第二季營收可望較首季呈現倍數成長。富采目前正積極集結供應鏈夥伴，針對巨量轉移與電子介面技術進行緊密結合，預計今年底前完成量產設備建置，為明年的放量生產奠定基礎。

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針對市場高度關注的 AI 光通訊布局，富采採取多光源並行策略，同步發展 Micro LED、VCSEL 與 CW-DFB LD 技術。公司目前已與業內頂尖夥伴合作開發晶圓級封裝（WLP），並將樣品送交終端客戶驗證，預計相關光通訊技術將於 2027 年產生顯著營收貢獻。

除了先進顯示事業，特殊照明與顯示看板同樣展現強勁動能，預期第二季將同步繳出雙位數的月成長成績。特殊照明受惠於植物照明旺季與 UVC 產品陸續貢獻營收，而顯示看板則在奧運賽事激勵下，拉貨需求優於上一季。

車用領域也傳來重大進展，富采在台灣建設的全方位車用照明產線，近期已順利通過車廠委託的第三方供應商稽核。此項認證歷經七萬公里試車驗證，未來將隨車廠節奏持續放量，且大陸工廠的自動化車用背光產線也將於 5 月份開始大量生產。

在背光市場部分，電視背光在品牌廠為賽事備貨的需求下表現穩健，預估第二季將在高檔維持個位數成長。 IT 背光雖然需求相對疲弱，但受惠於電競顯示器成長與工商模擬需求增強，整體營收仍有望維持個位數的增長幅度。