鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-08 10:27

伴隨記憶體超級周期而來的財富效應，SK 海力士員工憑藉震驚全球打工人的績效獎金，一舉躍升韓國相親市場「頂流」。

SK 海力士去年修改「超額利潤分配金」（PS）發放方式，約定將營業利潤 10% 劃入獎金池，同時取消對標年薪封頂機制。

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SK 海力士 2025 年度的營業利潤達到 47.2 兆韓元，按照 10% 計算，3 萬餘名海力士員工平均能領到 1.4 億韓元獎金。

更加炸裂的是當前年度預估──海力士第一季營業利潤已經達到 37.6 兆韓元，全年營業利潤預測可能達到 230 兆韓元。這意味著海力士人均 PS 可能會衝到 6 億韓元。

優渥收入正使得「在 SK 海力士上班」成為韓國相親市場的金字招牌。

婚介公司 Gayeon 高級團隊負責人姜恩善（Kang Eun-sun）表示：「自半導體超級周期開啟以來，三星電子、SK 海力士等大型企業的人氣持續上升，相比一些收入已不如從前的律師，市場明顯更偏好那些實際收入更高的工程師。」

也有專家指出，過去主要集中於三星、現代汽車、LG 等公司的大廠偏好，近期逐漸轉向更強調壓倒性現金流的 SK 海力士。

與此同時，韓國社交媒體上有關海力士員工的表情包和段子不斷增多。例如，「現在最理想的相親穿搭」就是 SK 海力士工裝夾克。

還有一則走紅的段子寫道：「現在海力士員工出去相親時，都會謙稱自己在三星電子上班。只有遇到品行好的對象，才會坦誠自己其實是在海力士上班。」

順便一提，三星電子員工眼下正在爭取向海力士看齊，包括將 15% 營業利潤劃入獎金池，並廢除獎金對應年薪 50% 封頂上限。

如果三星員工的訴求全部得到滿足，明年發放的績效獎金也有可能達到人均 6 億韓元。若這些條件得不到滿足，三星全國工會將於 5 月 21 日至 6 月 7 日發起 18 天大規模罷工。

摩根大通在最新報告中測算，18 天罷工可能造成 4 兆韓元營收損失，生產線停擺也會造成 DRAM、NAND 晶片產量下降。

即便是身處獎金狂潮的海力士員工，也在現實因素推動下悄然改變生命周期優先選擇。

有海力士員工在職場社交平台上透露，近期公司內部未婚員工之間的氛圍發生顯著變化，因為預期公司內部夫妻明年績效獎金加起來可以達到 10 到 12 億韓元。

一名匿名海力士員工說：「最近未婚員工之間相互關注度上升。與同事結婚的經濟協同效應太大了，職場戀情現在被認真視為一種『戰略選擇』。」

與此同時，薪酬制度也對已婚員工形成負擔。績效獎金與出勤天數掛鉤，導致員工主動不請產假。