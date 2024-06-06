美5月非農報告強勁 今年內降息預期被潑冷水

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-07 22:49

美國 5 月就業人數飆升、薪資也加速成長，讓交易員延後聯準會 (Fed) 今年降息的預期時間。值得注意的是，當月失業率升至兩年新高，暗示經濟成長疲軟，可能會讓降息路徑變得更加複雜。不過有分析認為，火熱的就業數據雖意味 Fed 離降息還早，但也表示美國離經濟衰退還很遠。

具體來看，美國勞工統計局 (BLS) 周五 (7 日) 公布數據顯示，5 月非農就業新增 27.2 萬人，遠超市場預期的 18.2 萬人，前值自 17.5 萬人大幅下修至 16.5 萬人。

美國 5 月非農就業新增人數遠超預期。(圖：Zerohedge)

觀察報告細項，美國 5 月就業成長相當廣泛，主要由醫療保健、政府、休閒和飯店業帶動，這 3 個產業分別增加 6.8 萬、4.3 萬和 4.2 萬就業人數，貢獻 5 月報告一半以上的增幅。另外自今年年初以來，專業和商業服務業新增的就業人數最多。

美國 5 月就業成長由醫療保健、政府、休閒和飯店業帶動。(圖：Zerohedge)

美國 5 月非農失業率升至 4.0%，高於市場預期與前值的 3.9%。雖然失業率上升，為兩年多來首次升至該水準。儘管失業率升高，但該月勞動參與率仍維持在 62.7% 不變，符合經濟學家預期。

5 月非農失業率升至 4.0%，為兩年多來首次升至該水準。(圖：Zerohedge)

薪資方面，美國 5 月平均每小時薪資年增 4.1%，高於市場預期的 3.9%，也高於修正後前值 4.0%，按月來看成長 0.4%，高於預期的 0.3% 與前值的 0.2% 。

美國 5 月薪資增速加速成長。(圖：Zerohedge)

就業人數增加 失業率為何不降反升？

對於非農就業新增人數成長，但失業率卻不降反升，一份衡量失業率更為準確的家庭調查報告顯示，5 月美國勞動人口數量大幅下滑 40.8 萬人。

5 月美國勞動人口數量大幅下滑 40.8 萬人。(圖：Zerohedge)

這意味著一直上升趨勢的企業調查與停滯不前的家庭調查數據之間的差距創下歷史新高，家庭調查的就業人數目前已回落至去年夏天水準。

美國勞動人口調查結果落差大。(圖：Zerohedge)

至於這次非農就業新增的 27.2 萬人中，其中有 23.1 萬的就業人數來自「出生 / 死亡調整」(Birth/Death adjustment) 模型，也就是根據新企業成立的估算值。這部分的就業人數實際上並未被統計，而是假設存在並直接計入表格中。

換句話說，這 23.1 萬就業人數只是 BLS 根據統計模型假設「憑空製造」出來的，用以調整就業總人數。

美 5 月非農就業新增人數中，有 23.1 萬的就業人數來自「出生 / 死亡調整」模型。(圖：Zerohedge)

知名分析師 Anna Wong 也指出，5 月非農報告釋出就業市場矛盾訊號。她認為，失業率數據更能反映目前就業市場的真實狀況，而「出生 / 死亡調整」模型已經跟不上實際情形。

Wong 認為，當前就業成長的實際速度可能不到每個月 10 萬人，這意味著官方公布的數據可能大幅高估，因此未來非常可能會下調。

確實也如她所說，前幾個月非農數據一如既往下調：3 月下修 5,000 人、4 月下修 1 萬人。修正後，3、4 兩月就業人數比之前報告少 1.5 萬人。

交易員下修今年降息次數至 1 次

儘管近幾個月來就業市場有所走軟，但其依然穩固的表現，讓 Fed 迄今在決定何時開始降低借貸成本方面可以從容不迫。

不過，還有其他一些跡象表明，就業市場正開始更穩定地​​放鬆：美國第一季國內生產毛額 (GDP) 增速為近兩年來最低，本季迄今的數據整體上比預期弱。本周稍早的數據顯示，4 月份職缺減少，每位求職者可獲得的職缺數達到 2021 年 6 月以來新低。

報告出爐後，交易員下調最今年最後 3 次 Fed 貨幣政策會議上降息的押注。本周稍早，交易員還預估年底前可能有兩次 1 碼 (25 個基點) 的降息，但在非農公布後以下調到僅剩一次。

不過有分析指出，失業率攀升是就業市場疲軟的有力證據，倘若失業率具續惡化，Fed 在 9 月降息的可能性將大大提升。華爾街大行摩根士丹利仍堅持 Fed 會從 9 月開始降息 3 次，該行認為 Fed 會把失業率當作經濟成長進一步放緩的跡象。

根據芝商所 FedWatch 工具，5 月非農就業報告公布後，聯邦基金期貨市場的交易員將 9 月降息的可能性降至 56% 左右，比周四下降約 12 個百分點，而 12 月再次降息機率從一天前的 68% 左右降至大約 50%。

專家看法

信安資產管理公司分析師 Seema Shah 指出，就業數據顯示「前進一步，後退兩步」，非農報告削弱近期其他經濟數據所傳遞的美國經濟正在降溫的訊息。不僅就業成長再次爆炸性成長，薪資成長出乎意料地上升——兩者都與 Fed 開始放鬆政策所需的方向背道而馳。

Sonders 表示，從 Fed 的角度來看，該報告「肯定是鷹派的」，這意味著該數據將讓 Fed 近期降息的可能性降低。儘管如此，Shah 仍預估 Fed 將在今年 9 月開始降息，雖然降息期望可能受影響，但往另一個角度來看，就業市場強勁的情況下，美國離經濟衰退還很遠。

Toggle AI 的分析師 Giuseppe Sette 認為，這份非農報告讓 Fed 更難以降息，未來幾個月，Fed 將不能不應對美國經濟的強勁表現，進而限制其效仿歐洲央行 (ECB) 的降息能力。