鉅亨網編輯林羿君 2025-08-11 08:29

‌



英特爾CEO陳立武今赴白宮見川普 有意提合作案搏聖心。(圖:shutterstock)

消息人士透露，陳立武將與美國總統川普展開廣泛交流，介紹他的個人經歷與背景，並可能提出政府與英特爾合作的構想。陳立武希望展現對美國的承諾、強調英特爾製造能力關係到國家安全，來爭取川普的認可。

‌



川普積極敦促美國公司進行一系列變革，從自行吸收關稅成本，到與更多保守派人士及其他政治盟友開展業務。川普點名譴責陳立武的事件，發生在他豁免蘋果等科技公司半導體新關稅的隔天，前提是這些公司必須增加在美國的投資。

川普上週四 (7 日) 在社群媒體 Truth Social 上發文表示，「英特爾的執行長存在嚴重利益衝突，必須立刻辭職。這個問題沒有其他解決方案。」

這篇貼文出現於阿肯色州共和黨參議員湯姆康頓（共和黨–阿肯色州）公開一封致英特爾董事會主席法蘭克 · 耶里 (Frank Yeary) 信函的隔天，信中表達了他對陳立武與與中資企業的關聯，以及他的前東家益華電腦近日所涉刑事案件提出質疑。

陳立武是馬來西亞出生的華裔美籍企業經理，今年 3 月獲任命擔任英特爾執行長，但上任僅數月已與部分董事會成員在策略上發生衝突。

在前總統拜登執政期間，英特爾已經制定了在美國進行大規模投資的計畫。該公司承諾在五年內投入 1000 億美元，以增強美國的晶片製造能力，並成為拜登「晶片法案」資金的最大接受者。

陳立武一直致力於重振英特爾的製造業。他的目標是為代工業務尋找外部客戶，以證明此類投資帶來的巨額支出是合理的。

目前，英特爾的大部分晶圓代工收入來自生產自家晶片。上個月底，英特爾宣布將進一步放緩其在俄亥俄州大型半導體製造廠的建設進度，以更好地符合客戶需求。進展的停滯令包括共和黨俄亥俄州參議員伯尼 ‧ 莫雷諾 (Bernie Moreno) 在內的政界人士感到不滿。

陳立武上週四發表了一封致英特爾全體員工的信中標示，國是他 40 多年來的家，英特爾已與美國政府交涉，以確保「他們掌握事實」。

他還強調，他完全贊同總統致力於推動美國國家和經濟安全的承諾，並讚賞川普總統在推動這些優先事項方面所展現的領導力，並很自豪能夠領導一家對這些目標至關重要的公司。