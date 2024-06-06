「咆哮小貓」直播沒料 GameStop盤中股價一度挫跌40%

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-08 01:50

萬眾矚目的「咆哮小貓」周五 (7 日) 重返 YouTube 開直播重申他 GameStop 的看法，也證實 Reddit(RDDT-US) 上貼文顯示對該股的大量持倉是他本人所有。然而，這次直播沒有什麼重磅消息，也未能再次激起 GameStop 的股價走勢，美股盤中一度重挫 40% 並觸發多達 6 次熔斷機制。

此次直播時間約 50 分鐘，從直播開始到結束這段期間，GameStop(GME-US) 總交易量超過 4,000 萬股。截稿前，該股盤中股價下跌 36.97%，每股暫報 29.34 美元，總交易量超過 2.12 億股，創下自 2021 年 3 月以來最活躍交易日。

據了解，網名「咆哮小貓」的吉爾 (Keith Gill) 直播吸引 60 多萬人觀看，他在直播中誇獎 GameStop 執行長兼最大股東科恩 (Ryan Cohen) 並對該公司管理團隊改造業務的能力表達信心，此外並沒有太多重磅消息。與此同時，像 Dave Portnoy 和 WallStreetBets 這樣熱門的 X(前推特) 帳號也在同日進行直播，觀看人數也都超過 10 萬人。

值得注意的是，吉爾的直播附帶之前未出現的免責聲明，表示該頻道沒有義務或更新直播內容中提供的任何訊息，倘若聲明和意見有更改，恕不另行通知，而且頻道表達的意見所造成的任何損失將不會獲得補償。簡言之就是，本頻道立場僅供參考，若有任何損失將不負任何責任。

GameStop 同日稍早公布的第一季財報黯淡，股價從盤前一路跌到吉爾開直播，儘管在吉爾發表看法證實持倉後，疲軟態勢未改仍持續下殺。

Wedbush 分析師 Michael Pachter 在報告中寫道，吉爾的直播可能會讓 GameStop 股價保持在高位，直到該公司完成股票出售計畫。不過他也說，由於沒有明確策略，因此強烈懷疑股價將開始下跌。Pachter 是對 GameStop 最直言不諱的懷疑論者之一。

另外，在此次直播前 GameStop 再次宣布 7,500 萬股股票出售計畫，先前該公司已出售 4,500 萬股股票募資 9.3 億美元。

一些市場觀察人士認為，GameStop 在另一輪迷因股熱潮中籌集資金的努力是相當精明的，而另一些人則認為這是對現有股東的剝削。若其銀行家出售全部股票，將使其流通股數量增加 20% 以上，進一步稀釋投資人持股。這類銷售通常也會在短期內對股市表現造成壓力。

根據 Reddit 6 月 6 日的一篇文章，截至周四收盤，GameStop 的股價飆升使吉爾持股達到 5 億美元以上，其中包括普通股和看漲選擇權。