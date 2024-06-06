「咆哮小貓」葫蘆裡賣什麼藥？迷因股引頸期盼直播

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-07 20:18

網名「咆哮小貓」的吉爾 (Keith Gill)昨日預估將在今日 (7 日) 於 YouTube 進行睽違 3 年的首場直播，「迷因股」(Meme)靜待這場直播會帶來什麼樣的驚喜。昨日直播消息傳出後一度推動 GameStop(GME-US)股價大幅波動觸發熔斷機制，不過該公司今日美股盤前公布上季財報後股價崩逾 18%。

據了解，吉爾將在美東時間下午 12 點 (台灣時間周六凌晨 12 點) 開啟直播，他先前的預告貼文中並未透露直播內容，不過各檔迷因股仍靜待他會帶來什麼重磅消息。

圖：擷取自 YouTube

有分析指出，雖然 2021 年的謎因股聲名大噪是散戶投資人聯合起來對抗做空 GameStop 和其他公司的避險基金，但這次的程度似乎未達當年程度的熱情。

Vanda Track 分析師本周早些時候在一份報告中寫道:「儘管吉爾周末再次露面，GameStop 股價隨之飆升，但散戶交易員似乎不會在交易中逗留太久。」

分析師還說，高頻交易員正在搶在散戶的前面，而 GameStop 最新業績表明，確實沒有成為迷因股群體普遍看漲的現象。數據和分析公司 Ortex 的數據顯示，GameStop 股票的空頭持股率占自由流通股的 19.87%。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 美洲資產配置主管 Jason Draho 表示，更廣泛的市場狀況沒有像 2021 年那樣反映出同樣的投機活力。他表示，IPO 市場仍處於休眠狀態併購活動也較為溫和，迷因股活動遠不及 2021 年，儘管曾出現戲劇性的單日波動。

GameStop 最新一季財報顯示，由於消費者轉向線上購買遊戲和收藏品，影響由收下滑。AJ Bell 投資總監 Russ Mould 表示:「不管某家公司在任何平台上製造了多大的噪音，在某個階段，公司都必須產生利潤，尤其是現金流，才能維持這樣的估值。」

不可否認的是，吉爾的回歸推動 GameStop 股價自 5 月 13 日以來飆漲近 150%，吉爾在 X(前推特) 的發文意味著他看好 GameStop 的跡象，隨引起散戶跟隨。