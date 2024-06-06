「咆哮小貓」葫蘆裡賣什麼藥？迷因股引頸期盼直播
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-07 20:18
網名「咆哮小貓」的吉爾 (Keith Gill)昨日預估將在今日 (7 日) 於 YouTube 進行睽違 3 年的首場直播，「迷因股」(Meme)靜待這場直播會帶來什麼樣的驚喜。昨日直播消息傳出後一度推動 GameStop(GME-US)股價大幅波動觸發熔斷機制，不過該公司今日美股盤前公布上季財報後股價崩逾 18%。
據了解，吉爾將在美東時間下午 12 點 (台灣時間周六凌晨 12 點) 開啟直播，他先前的預告貼文中並未透露直播內容，不過各檔迷因股仍靜待他會帶來什麼重磅消息。
有分析指出，雖然 2021 年的謎因股聲名大噪是散戶投資人聯合起來對抗做空 GameStop 和其他公司的避險基金，但這次的程度似乎未達當年程度的熱情。
Vanda Track 分析師本周早些時候在一份報告中寫道:「儘管吉爾周末再次露面，GameStop 股價隨之飆升，但散戶交易員似乎不會在交易中逗留太久。」
分析師還說，高頻交易員正在搶在散戶的前面，而 GameStop 最新業績表明，確實沒有成為迷因股群體普遍看漲的現象。數據和分析公司 Ortex 的數據顯示，GameStop 股票的空頭持股率占自由流通股的 19.87%。
瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 美洲資產配置主管 Jason Draho 表示，更廣泛的市場狀況沒有像 2021 年那樣反映出同樣的投機活力。他表示，IPO 市場仍處於休眠狀態併購活動也較為溫和，迷因股活動遠不及 2021 年，儘管曾出現戲劇性的單日波動。
GameStop 最新一季財報顯示，由於消費者轉向線上購買遊戲和收藏品，影響由收下滑。AJ Bell 投資總監 Russ Mould 表示:「不管某家公司在任何平台上製造了多大的噪音，在某個階段，公司都必須產生利潤，尤其是現金流，才能維持這樣的估值。」
不可否認的是，吉爾的回歸推動 GameStop 股價自 5 月 13 日以來飆漲近 150%，吉爾在 X(前推特) 的發文意味著他看好 GameStop 的跡象，隨引起散戶跟隨。
此外，吉爾 6 月 3 日在 Reddit(RDDT-US) 發布一張 1.16 億美元押注 GameStop 股票的截圖後，該公司股價上漲了 21%。這是該帳號 3 年來首次發文，貼文顯示吉爾持有 12 萬份 GameStop 6 月 21 日看漲選擇權，執行價格為每股 20 美元，GameStop 上周五收盤時價值為 6,570 萬美元。
至於其他迷因股，AMC(AMC-US) 跌逾 7%、耳機製造商 Koss(KOSS-US) 也跌近 16%，兩檔股票漲幅在前一交易日分別寫下雙位數的佳績。
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