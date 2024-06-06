〈快訊〉美5月非農就業超預期新增27.2萬人 美股主要指數期貨直線跳水

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-07 20:41

美國勞工部周五 (7 日) 公布數據顯示，5 月非農就業新增 27.2 萬人，遠超市場預期的 18.2 萬人，前值自 17.5 萬人大幅下修至 16.5 萬人。超預期的數字再加上薪資加速成長，儘管失業率提升，但仍顯就業強勁，市場下調對聯準會 (Fed) 今年降息預期。

具體來看，美國 5 月非農失業率升至 4.0%，高於市場預期與前值的 3.9%。雖然失業率上升，不過該月勞動參與率仍維持在 62.7% 不變，符合經濟學家預期。

薪資方面，美國 5 月平均每小時薪資年增 4.1%，高於市場預期的 3.9%，也高於修正後前值 4.0%，按月來看成長 0.4%，高於預期的 0.3% 與前值的 0.2% 。

美國 5 月非農就業報告：

非農新增就業報 27.2 萬人，預期 170 萬人，修正後前值 16.5 萬人

失業率報 4.0%，預期 3.9%，前值 3.9%

平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

平均每小時薪資年增率報 4.1%，預期 3.9%，修正後前值 4.0%

平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.2%

勞動參與率報 62.5%，預期 62.7%，前值 62.7%