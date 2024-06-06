〈快訊〉美5月非農就業超預期新增27.2萬人 美股主要指數期貨直線跳水
鉅亨網編譯段智恆 2024-06-07 20:41
美國勞工部周五 (7 日) 公布數據顯示，5 月非農就業新增 27.2 萬人，遠超市場預期的 18.2 萬人，前值自 17.5 萬人大幅下修至 16.5 萬人。超預期的數字再加上薪資加速成長，儘管失業率提升，但仍顯就業強勁，市場下調對聯準會 (Fed) 今年降息預期。
具體來看，美國 5 月非農失業率升至 4.0%，高於市場預期與前值的 3.9%。雖然失業率上升，不過該月勞動參與率仍維持在 62.7% 不變，符合經濟學家預期。
薪資方面，美國 5 月平均每小時薪資年增 4.1%，高於市場預期的 3.9%，也高於修正後前值 4.0%，按月來看成長 0.4%，高於預期的 0.3% 與前值的 0.2% 。
美國 5 月非農就業報告：
- 非農新增就業報 27.2 萬人，預期 170 萬人，修正後前值 16.5 萬人
- 失業率報 4.0%，預期 3.9%，前值 3.9%
- 平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時
- 平均每小時薪資年增率報 4.1%，預期 3.9%，修正後前值 4.0%
- 平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.2%
- 勞動參與率報 62.5%，預期 62.7%，前值 62.7%
數據公布後，美股周五開盤前主要指數期貨直線跳水，那指期貨跌 0.15%，標普 500 指數期貨跌 0.34%，道指期跌 0.40%；美國公債殖利率走高，2 年期公債殖利率走高逾 13 基點，報 4.864%，10 年期公債殖利率走高 10 基點，報 4.404%。美元指數迅速拉升，美元兌日元漲 0.5%，報 156.39。
互換利率市場不再完全消化 12 月前 Fed 降息的情景，交易員下調了今年最後 3 次降息的押注。本周早些時候，他們還預估年底前可能有兩次、每次 1 碼 (25 個基點) 的降息行動，但在非農報告發布後，已下調到僅一次。
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