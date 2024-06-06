〈美股早盤〉美5月非農報告火熱 打壓今年降息預期 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-07 21:43

美股主要指數周五 (7 日) 開低，美國最新重磅就業報告超強勁的表現讓交易員紛紛下調聯準會 (Fed) 今年降息預期。美元指數走高、美債殖利率飆升。

截稿前，道瓊工業指數跌近 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 70 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌近 0.4%。

美國勞工部周五公布 5 月非農就業報告顯示，新增就業人數超預期新增、薪資加速成長，顯示就業市場相當火熱，儘管失業率有所攀升，但市場對 Fed 今年降息的預期被潑了盆冷水。

互換利率市場不再完全消化 12 月前 Fed 降息的情景，交易員下調了今年最後 3 次降息的押注。本周早些時候，他們還預估年底前可能有兩次、每次降息 1 碼 (25 個基點)，但在非農報告發布後，已下調到僅一次。

具體來看，5 月非農就業新增人數報 27.2 萬，遠超市場預期的 18.2 萬人，也較修正後前值 16.5 萬人大幅反彈。值得注意的是，該月失業率升至 4%，高於市場預期和前值的 3.9%，為兩年多來首次升至該水準。

截至台北時間周五（7 日）21 時許：

焦點個股：

Rivian(RIVN-US) 早盤股價下跌 0.77%，至每股 11.65 美元

電動車新創公司 Rivian 重新設計其純電動 R1 皮卡和 SUV 車型，並藉助輝達 (NVDA-US) 晶片提升該車款的續航里程、性能和運算能力。 該公司表示，雖然 2025 年款車型在外觀上與現有車型並無太大區別，但該公司為第二代產品更換了一半以上的硬體零組件，並重新設計電池和電力架構。

GameStop(GME-US) 早盤股價下跌 10.91%，至每股 41.47 美元

「咆哮小貓」周五在 YouTube 開直播前，GameStop 繳出慘澹的第一季財報。2024 會計年度第一季營收 8.82 億美元，不及去年同期為 12.37 億美元，也不及分析師預估的 9.955 億美元。GameStop 美股盤前跌逾 16%。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.01%，至每股 424.57 美元

微軟的 Xbox Game Pass 將在周日 的年度電玩遊戲展示會上成為焦點：這家軟體巨頭準備在訂閱服務上推出其最暢銷的《決勝時刻》系列的最新版本。微軟的電玩業務一直在努力應對來自索尼 PlayStation 遊戲機的激烈競爭以及行業整體放緩，將《決勝時刻》在 Game Pass 上推出將代表微軟對這項新興服務的重大押注。

今日關鍵經濟數據：

美國 5 月非農新增就業報 27.2 萬人，預期 170 萬人，修正後前值 16.5 萬人

美國 5 月失業率報 4.0%，預期 3.9%，前值 3.9%

美國 5 月平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.3 小時，前值 34.3 小時

美國 5 月平均每小時薪資年增率報 4.1%，預期 3.9%，修正後前值 4.0%

美國 5 月平均每小時薪資月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 5 月勞動參與率報 62.5%，預期 62.7%，前值 62.7%

美國 4 月批發庫存月增率終值預期 0.2%，前值 0.2%

華爾街分析：

信安資產管理公司分析師 Seema Shah 指出，就業數據顯示「前進一步，後退兩步」，非農報告削弱近期其他經濟數據所傳遞的美國經濟正在降溫的訊息。不僅就業成長再次爆炸性成長，薪資成長出乎意料地上升——兩者都與 Fed 開始放鬆政策所需的方向背道而馳。

儘管如此，Shah 仍預估 Fed 將在今年 9 月開始降息，雖然降息期望可能受影響，但往另一個角度來看，就業市場強勁的情況下，美國離經濟衰退還很遠。

Toggle AI 的分析師 Giuseppe Sette 認為，這份非農報告讓 Fed 更難以降息，未來幾個月，Fed 將不能不應對美國經濟的強勁表現，進而限制其效仿歐洲央行 (ECB) 的降息能力。