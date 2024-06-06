歐元區第一季GDP季增率終值報0.3% 經濟成長回穩

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-07 19:43

歐盟統計局 (Eurostat) 周五 (7 日) 公布最新數據顯示，受惠出口商貿易與消費者支出推動，今年第一季歐元區經濟恢復成長，抵銷投資下滑。

具體來，歐元區第一季國內生產毛額 (GDP) 季增率終值報 0.3%，符合經濟學家預期並與前值一致。先前歐元區經濟曾兩續兩季陷入萎縮。該區第一季 GDP 年增率終值報 0.4%，也符合經濟學家預期並與前值一致。

(圖：歐盟統計局

這份報告進一步證明，在經歷了一次百年一遇的通膨衝擊後，這個由 20 個成員國組成的貨幣聯盟正在慢慢站穩腳步。隨著消費者物價漲幅放緩至 2%，以及歐洲央行 (ECB) 在連續升息後於本周下調利率，外界對該區經濟持續復甦的信心正在增強。

按國別來看，與上一季相比，歐元區主要經濟體德國和法國 GDP 增幅均為 0.2%、馬爾他 1.3% 的 GDP 增幅最大，其次是賽普勒斯成長 1.2% 和克羅埃西亞成長 1.0%；經濟成長下滑的國家有丹麥 (-1.8%)、愛沙尼亞 (-0.5%) 和荷蘭 (-0.1%)。