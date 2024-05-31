美4月核心PCE降溫、消費支出意外萎縮 聯準會9月降息可能性升高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-31 22:43

美國聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標在 4 月放緩且實質個人消費支出萎縮，支撐其今年降息的計畫。最新通膨數據公布後，交易員預估，Fed 更有可能在 9 月進行首輪降息，可能性為 53%，數據公布前的機率為 49%。不過也有分析認為，市場早已預料此次報告結果，Fed 還需要一份亮眼的通膨數據才有可能推進 9 月降息，否則仍會持「觀望」態度。

根據美國商務部公布數據，4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.7%，符合經濟學家預期且與前值持平；按月來看成長 0.3%，符合市場預期並前值持平。

Fed 最在意的的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 4 月核心 PCE 年增 2.8%，符合經濟學家預期也與前值持平；按月來看成長 0.2%，低於經濟學家預期與前值的 0.3%，為今年以來新低增速。另外，4 月超級核心 PCE(剔除住房的服務通膨) 增速也出現今年以來首次放緩。

4 月核心 PCE 月增 0.2%，為今年以來新低增速。(圖：ZeroHedge)

仔細觀察 4 月核心 PCE 年增率，該數據自 3 月的高於 2.81% 的增速放緩至 2.7537%，意味著其增速創下 2021 年 4 月以來新低。分析認為，這項數據一定會讓 Fed 放鬆下來，在美國大選前的某個時候維持降息計畫。

4 月核心 PCE 年增速創下 2021 年 4 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，同日公布經通膨調整後的 4 月實質個人消費支出月增率報 - 0.1%，遠低經濟學家預期的 0.3%，也不及修正後前值 0.4%，主要是受到商品支出減少和服務支出疲軟拖累。

此外，美國 4 月個人支出月增 0.2%，低於預期的 0.3% 與修正後前值 0.7%、4 月個人收入月增率從 3 月的 0.5% 降至 0.3%，符合預期。

(圖：ZeroHedge)

觀察報告細項，服務通膨仍是 4 月 PCE 增速的最大推手。按年來看，4 月商品價格成長 0.1%、服務價格上升 3.9%、食品價格成長 1.3%、能源價格攀升 3.0%；按月來看，4 月商品價格成長 0.2%、服務價格上升 0.3%、食品價格下滑 0.2%、能源價格攀升 1.2%。

4 月實質消費者支出下滑 0.1%，為近 3 個月來第二次下滑，反映出該月商品支出下跌 0.4%、經通膨調整後服務支出增加 0.1%，為去年 8 月以來最小增幅。而在商品方面，對通膨降溫貢獻最大的是汽油、娛樂用品、車輛以及其他非耐久財；服務方面，對通膨升溫貢獻最大的是醫療保健。

市場分析認為，4 月 PCE 報告的細節是好的，因為 Fed 正在尋找通膨降溫跡象。儘管如此，Fed 仍會在 6 貨幣政策會議上維持利率不變，因為還需有更多良好的通膨報告增添其降息的信心。

Fed 傳聲筒：PCE 降溫卻難改 Fed「觀望」立場

美國第一季物價降溫進展中斷後，這份報告讓 Fed 官員對通膨往 2% 目標邁進感到安慰，而且 4 月的消費支出萎縮進一步證明，今年美國經濟成長開局緩步前進。

然而有「Fed 傳聲筒」之稱的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 對 4 月 PCE 數據評論道，雖然 12 個月的折合年率為 2.75%，為 3 年來新低，但 6 個月的折合年率卻為 3.18%，為去年 7 月以來新高。

他還指出，3 個月的折合年率為 3.46%，雖然低於前兩個月水準，但高於去年下半年任何時期。有鑑於通膨依然強勁，他認為這份報告的內容在兩周前就已被市場廣泛預測，因此不會改變對 Fed 近期「觀望」立場產生太大影響。

專家看法

TradeStation 全球市場策略主管 David Russell 表示，4 月 PCE 數據證實，物價上漲並非像外界擔心的那樣具有黏性，這讓今年至少降息 1 次的希望留在談判桌上。

Carson Group 分析師 Sonu Varghese 表示，在第一季一連串比預期更熱的通膨數​​據之後，4 月 PCE 數據是一個受歡迎的緩解，因此整體通膨展望看起來不錯，通膨降溫正在醞釀中，可能讓 Fed 按計畫從今年 9 月開始降息兩次。

摩根士丹利 E*Trade 分析師 Chris Larkin 則認為，4 月 PCE 物價指數在通膨方面沒有太大進展，但也沒有顯示出任何倒退。投資者必須保持耐心。Fed 暗示，要確認通膨再次可靠地下降，還需要一個多月的有利數據，因此仍沒有理由認為首次降息會早於 9 月。

市場反應

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 在 9 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為 48%、降息 2 碼 (50 個基點) 的機率為 6.9%，維持利率不變的機率為 44.5%、升息 1 碼的可能性為 0.6%。