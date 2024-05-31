〈美股早盤〉美4月PCE報喜 主要指數小幅走高

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-31 21:40

美股主要指數周五 (31 日) 小幅走高，此前最新數據顯示美國通膨增速符合預期，讓市場對聯準會 (Fed) 降息希望升溫。

截稿前，道瓊工業指數漲近 140 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 30 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲近 0.3%。

美股開盤前，主要指數其貨走高、美債殖利率和美元指數走跌，原因是 Fed 青睞的通膨指標降溫，強化決策者今年將有降息空間的押注。

4 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.8%，符合市場預期且與前值持平。更精準來看，該月核心 PCE 年增率從 3 月略高於 2.81% 降至 2.7537%，為 2021 年 4 月以來新低。

與此同時，4 月核心 PCE 增速為 0.2%，略低市場預期與前值的 0.3%，為今年以來最低單月增速。值得注意的是，4 月經通膨調整後 PCE 意外下滑 0.1%。

雖然今年第一季通膨數據不樂觀，但這份報告對市場來說是個好消息，再次提振對 Fed 今年 9 月降息的期望。

不過也有分析師認為，Fed 還需要一份報告強化通膨往 2% 目標邁進的證明，否則今年是否 9 月開始首輪降息仍待商榷。

截至台北時間周五（31 日）21 時許：

焦點個股：

意法半導體 (STM-US) 早盤股價上漲 0.82%，至每股 41.28 美元

歐盟執委會周五批准義大利政府援助意法半導體 (STMicroelectronics) 建造一座價值 50 億歐元 (約 54 億美元) 的晶片產。目前歐洲正在努力減少對亞洲進口關鍵晶片的依賴。據了解，意法半導體在西西里島卡塔尼亞 (Catania) 的新廠將獲得羅馬 20 億歐元的直接撥款，用於生產提高電動車效能的晶片。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.97%，至每股 177.06 美元

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周五表示，由於安全帶警告系統故障，特斯拉將在美國召回 12 萬 5227 輛電動車。監管機構表示，這些車輛不符合聯邦安全要求，因為當駕駛人未繫安全帶時，安全帶警告燈和蜂鳴器可能無法如預期啟動。

戴爾 (DELL-US) 早盤股價下跌 17.36%，至每股 140.42 美元

戴爾自 2022 年以來首度實現營收成長，並調升全年營收展望，仍不足以打動對人工智慧 (AI) 伺服器業務抱有高度期望的投資人，且該公司預測全年獲利恐受高昂的 AI 成本侵蝕，週五盤前股價跌逾 17%。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 PCE 物價指數年增率報 2.7%，預期 2.7%，前值 2.7%

美國 4 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 4 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.8%，預期 2.8%，前值 2.8%

美國 4 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 4 月個人支出月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.7%

美國 4 月個人收入月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析：

Carson Group 分析師 Sonu Varghese 表示，在第一季一連串比預期更熱的通膨數​​據之後，4 月 PCE 數據是一個受歡迎的緩解，因此整體通膨展望看起來不錯，通膨降溫正在醞釀中，可能讓 Fed 按計畫從今年 9 月開始降息兩次。