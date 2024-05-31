傳TikTok暫停進軍歐洲電商業務 專注美國市場成長
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-31 20:13
根據外媒周五 (31 日) 援引知情人士消息報導，字節跳動旗下 TikTok 暫停在歐洲主要市場推出其快速成長的電商業務計畫，轉而專注於在美國的成長。目前該公司正在美國與一項「不賣就禁」(divest-or-ban) 法律進行抗爭。
知情人士透露，TikTok 延後原定最早在 7 月於西班牙、德國、義大利、法國和愛爾蘭推出購物平台「TikTok Shop」的計畫。其中一位知情人士說，該公司還打算將該平台引入墨西哥和巴西，但目前尚不清楚字節跳動是否或何時會選擇恢復推進計畫。
此舉可能令該地區的許多商家感到意外，不過者也反映出字節跳動的目標是鞏固自己在美國的地位，以此向美國國內商家和消費者證明自己的價值。據悉，字節跳動的高層希望專注於其最賺錢的市場——每月 1.7 億用戶——以挫敗美國可能出台的一項禁令，該禁令阻礙一些商家註冊 TikTok Shop。
截稿前，TikTok 發言人拒絕就暫停的推出計畫發表評論，並表示該公司是「以需求為導向的」。這位發言人說：「我們已經看到 TikTok 商店的積極影響，我們很高興能繼續試驗這個新的商業機會。」
據了解，該公司設定的目標是，今年美國的商品交易量將成長 10 倍，達到 175 億美元。知情人士表示，重要的是，管理層也意識到，全面向歐洲擴張可能會招致與美國類似的監管審查。
據了解，TikTok Shop——將令人上癮的影片內容與視覺時尚的衝動購買結合在一起——是該應用程式成長最快的功能。吸引眼球的影片、受歡迎的網紅和全面的商業活動相結合，使其與 Instagram 和 YouTube 等競爭對手區分開來，並替其與亞馬遜 (AMZN-US) 的競爭開闢了一條道路。
然而 TikTok Shop 並非一帆風順。該平台最早在 2021 年於英國推出，在中國出口商向英國市場傾銷廉價商品後，消費者對其評價褒貶不一。此後，TikTok 更依賴當地一線品牌進入市場。如今，TikTok 面臨最大的阻礙就是美國的「不賣就禁」法。
最近幾周，TikTok 加大補貼和其他激勵措施，以加強其美國電子商務業務，把有意加入其聯盟計畫的創作者門檻從 5,000 人降至 1,000 人。聯盟式行銷可以發布影片，宣傳在 TikTok Shop 銷售的產品並從銷售中收取佣金。
與此同時，TikTok 正在接受歐盟的一項調查，調查內容是其在法國和西班牙推出的應用程式是否有引發成癮的風險。 TikTok Lite 承諾，只要用戶繼續滑動內容，就會透過積分系統向用戶支付現金，這在中國是常見的行銷策略。
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