傳TikTok暫停進軍歐洲電商業務 專注美國市場成長

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-31 20:13

根據外媒周五 (31 日) 援引知情人士消息報導，字節跳動旗下 TikTok 暫停在歐洲主要市場推出其快速成長的電商業務計畫，轉而專注於在美國的成長。目前該公司正在美國與一項「不賣就禁」(divest-or-ban) 法律進行抗爭。

知情人士透露，TikTok 延後原定最早在 7 月於西班牙、德國、義大利、法國和愛爾蘭推出購物平台「TikTok Shop」的計畫。其中一位知情人士說，該公司還打算將該平台引入墨西哥和巴西，但目前尚不清楚字節跳動是否或何時會選擇恢復推進計畫。

此舉可能令該地區的許多商家感到意外，不過者也反映出字節跳動的目標是鞏固自己在美國的地位，以此向美國國內商家和消費者證明自己的價值。據悉，字節跳動的高層希望專注於其最賺錢的市場——每月 1.7 億用戶——以挫敗美國可能出台的一項禁令，該禁令阻礙一些商家註冊 TikTok Shop。

截稿前，TikTok 發言人拒絕就暫停的推出計畫發表評論，並表示該公司是「以需求為導向的」。這位發言人說：「我們已經看到 TikTok 商店的積極影響，我們很高興能繼續試驗這個新的商業機會。」

據了解，該公司設定的目標是，今年美國的商品交易量將成長 10 倍，達到 175 億美元。知情人士表示，重要的是，管理層也意識到，全面向歐洲擴張可能會招致與美國類似的監管審查。

據了解，TikTok Shop——將令人上癮的影片內容與視覺時尚的衝動購買結合在一起——是該應用程式成長最快的功能。吸引眼球的影片、受歡迎的網紅和全面的商業活動相結合，使其與 Instagram 和 YouTube 等競爭對手區分開來，並替其與亞馬遜 (AMZN-US) 的競爭開闢了一條道路。

然而 TikTok Shop 並非一帆風順。該平台最早在 2021 年於英國推出，在中國出口商向英國市場傾銷廉價商品後，消費者對其評價褒貶不一。此後，TikTok 更依賴當地一線品牌進入市場。如今，TikTok 面臨最大的阻礙就是美國的「不賣就禁」法。

最近幾周，TikTok 加大補貼和其他激勵措施，以加強其美國電子商務業務，把有意加入其聯盟計畫的創作者門檻從 5,000 人降至 1,000 人。聯盟式行銷可以發布影片，宣傳在 TikTok Shop 銷售的產品並從銷售中收取佣金。