〈快訊〉美4月PCE年升2.7%符合預期 美股主要指數期貨短線走高
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-31 20:40
美國商務部周五 (26 日) 公布數據顯示，4 月個人消費支出 (PCE ) 物價指數年增 2.7%，符合市場預期且與前值持平；按月來看成長 0.3%，符合市場預期並前值持平。
聯準會 (Fed) 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 4 月核心 PCE 年增 2.8%，符合市場預期也與前值持平；按月來看成長 0.2%，低於市場預期與前值的 0.3%。
同日公布的另一份數據顯示，美國 4 月個人支出月增 0.2%，低於預期的 0.3% 與前值 0.8%，而經通膨調整後月增率報 - 0.1%，遠低預期的 0.3%，也不及前值 0.5% ； 4 月個人收入月增率從 3 月的 0.5% 降至 0.3%，符合預期。
數據公布後，美股主要指數期貨走高，標普 500 指數期貨漲 0.13%、那斯達克 100 指數期貨漲 0.05%。美國 10 年期公債殖利率短線下行約 2 個基點，報 4.536%。美元指數下跌至 104.57。
另外，利率互換市場定價維持穩定，預估聯準會今年至少有一次降息。
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