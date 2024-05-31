〈快訊〉美4月PCE年升2.7%符合預期 美股主要指數期貨短線走高

聯準會 (Fed) 最在意的通膨指標、剔除能源和食品價格後的 4 月核心 PCE 年增 2.8%，符合市場預期也與前值持平；按月來看成長 0.2%，低於市場預期與前值的 0.3%。

同日公布的另一份數據顯示，美國 4 月個人支出月增 0.2%，低於預期的 0.3% 與前值 0.8%，而經通膨調整後月增率報 - 0.1%，遠低預期的 0.3%，也不及前值 0.5% ； 4 月個人收入月增率從 3 月的 0.5% 降至 0.3%，符合預期。