歐盟綠燈放行 意法半導體54億美元新廠獲義大利政府補助

鉅亨網編譯段智恆 2024-05-31 19:48

歐盟執委會周五 (31 日) 批准義大利政府援助意法半導體 (STMicroelectronics)(STM-US) 建造一座價值 50 億歐元 (約 54 億美元) 的晶片產。目前歐洲正在努力減少對亞洲進口關鍵晶片的依賴。

據了解，意法半導體在西西里島卡塔尼亞 (Catania) 的新廠將獲得羅馬 20 億歐元的直接撥款，用於生產提高電動車效能的晶片。

歐盟執委會在一份聲明中表示：「卡塔尼亞園區將有助於扭轉過度依賴進口設備的趨勢，與歐洲數位化和綠色轉型目標尤其相關。」

歐盟執委會還說，擁有一家大型、一體化的歐洲工廠，生產和封裝碳化矽晶片，將「對歐洲半導體生態系統產生廣泛的積極影響」，並有助於確保地區供應安全。

意法半導體工廠將生產由碳化矽製成的晶片，碳化矽比普通矽更節能，預料該廠在 2032 年滿載運轉。該公司的計劃也透露，其相信最近電動車市場的疲軟是暫時的，碳化矽晶片將被汽車製造商更廣泛地採用。

新冠疫情期間供應鏈的大規模中斷以及與中國貿易緊張局勢升溫，外界對歐洲依賴亞洲晶片供應情況備受矚目，另外近期紅海貿易路線的中斷也升級外界擔憂。