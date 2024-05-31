歐盟綠燈放行 意法半導體54億美元新廠獲義大利政府補助
鉅亨網編譯段智恆 2024-05-31 19:48
歐盟執委會周五 (31 日) 批准義大利政府援助意法半導體 (STMicroelectronics)(STM-US) 建造一座價值 50 億歐元 (約 54 億美元) 的晶片產。目前歐洲正在努力減少對亞洲進口關鍵晶片的依賴。
據了解，意法半導體在西西里島卡塔尼亞 (Catania) 的新廠將獲得羅馬 20 億歐元的直接撥款，用於生產提高電動車效能的晶片。
歐盟執委會在一份聲明中表示：「卡塔尼亞園區將有助於扭轉過度依賴進口設備的趨勢，與歐洲數位化和綠色轉型目標尤其相關。」
歐盟執委會還說，擁有一家大型、一體化的歐洲工廠，生產和封裝碳化矽晶片，將「對歐洲半導體生態系統產生廣泛的積極影響」，並有助於確保地區供應安全。
意法半導體工廠將生產由碳化矽製成的晶片，碳化矽比普通矽更節能，預料該廠在 2032 年滿載運轉。該公司的計劃也透露，其相信最近電動車市場的疲軟是暫時的，碳化矽晶片將被汽車製造商更廣泛地採用。
意法半導體是全球最大的碳化矽晶片製造商。碳化矽晶片的製造成本比普通矽晶片高，但因其節能、輕巧和堅固而受到汽車製造商的青睞，其客戶包括特斯拉 (TSLA-US)、比亞迪 (1211-HK)(002594-CN)、寶馬 (BMW)、雷諾 (Renault)。
新冠疫情期間供應鏈的大規模中斷以及與中國貿易緊張局勢升溫，外界對歐洲依賴亞洲晶片供應情況備受矚目，另外近期紅海貿易路線的中斷也升級外界擔憂。
由於美國也提供龐大的激勵措施來吸引晶片製造商，歐盟也以自己的《晶片法案》作為回應，尋求對從電腦到汽車製造等高科技產業至關重要的零件採取同樣的措施。
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