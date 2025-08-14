鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-14 20:30

在經濟觀察家和投資者焦急等待周五 (15 日) 的零售銷售報告，以評估美國家庭當前的經濟情緒之際，一個看似不尋常的行業——紙箱製造業，卻早已發出了清晰的信號。

美國瓦楞紙板銷量觸及8年新低 釋放了什麼信號？

這個非傳統的經濟指標，即瓦楞紙板的銷售量，正經歷顯著的下滑。由於這些紙板用於製造從甜甜圈到洗碗機等各類商品運輸所需包裝，這一下滑被視為一個不容忽視的警示，預示著美國各行各業的零售需求在不遠的將來可能面臨一場嚴峻的修正。

根據行業貿易組織瓦楞紙箱協會 (Fibre Box Association) 最新公布的數據，美國第二季度的紙箱出貨量，亦即銷售給零售商的空包裝材料總量 (這些包裝材料隨後用於將訂單運送至倉庫、實體店面乃至美國消費者的家門口)，已跌至自 2015 年以來的同期最低水準。

儘管瓦楞紙板偶爾也會用於製作其他物品，例如立體廣告展示，但由於其絕大部分用途是包裝，因此業界普遍將「紙箱出貨量」與「瓦楞紙板出貨量」視為同義詞，相互替換使用。

行業巨頭的財報數據進一步證實了這一低迷趨勢。總部位於孟菲斯的國際紙業公司 (International Paper Co.)，作為全球領先的紙漿和造紙企業之一，報告其在該季度美國每日紙箱出貨量較去年同期下降了 5%。而總部位於都柏林的包裝業巨頭斯穆爾菲特 - 威斯特洛克公司 (Smurfit Westrock Plc) 降幅最大的一次。

斯穆爾菲特公司執行長 Anthony Smurfit 在最近一次的財報電話會議上坦言：「如果美國的銷量能夠回升，那無疑將給予我們更大的信心，但遺憾的是，我們尚未看到這種積極的轉變」。

在美國這個消費支出佔國民經濟比重近 70% 的國家，零售活動的任何形式緊縮都足以立即觸發經濟觀察家和政府官員的警覺。

儘管在經歷了兩個月的下滑後，美國零售銷售在 6 月錄得反彈，這一度暫時緩解了市場對美國消費者健康狀況的焦慮 (預計 7 月的零售數據將於 8 月 15 日公布；目前預測顯示，由於消費者在 Prime Day 等線上促銷活動中積極尋找便宜貨，7 月銷售額有望環比再次上升)。

然而，紙箱銷售的疲軟，如同美容院支出或消費者信心指數一般，能夠在經濟開始出現問題時，提供早期且關鍵的預警信號。

哥倫比亞商學院經濟學教授 Brett House 解釋說，由於紙箱通常不會被企業提前很長時間訂購，這使得其出貨量成為判斷當前購買和製造活動的近乎實時指標。他指出：「紙箱需求正隨著消費性包裝商品及其製造商的需求而同步演變」。