營收速報 - 晟銘電(3013)4月營收8.24億元年增率高達79.99％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15
今年前4月累計營收為22.83億元，累計年增率79.99%。
最新價為74.8元，近5日股價上漲2.04%，相關電腦週邊上漲1.03%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3400 張
- 外資買賣超：-2504 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-896 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|823,971
|79.99%
|40.2%
|2024/3
|587,697
|7.88%
|94.95%
|2024/2
|301,461
|-43.3%
|-47.11%
|2024/1
|570,024
|24.73%
|17.28%
|2023/12
|486,026
|-40.17%
|-24.5%
|2023/11
|643,728
|-28.87%
|-5.1%
晟銘電(3013-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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