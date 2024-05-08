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鉅亨速報

營收速報 - 晟銘電(3013)4月營收8.24億元年增率高達79.99％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15

晟銘電(3013-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣8.24億元，年增率79.99%，月增率40.2%。

今年前4月累計營收為22.83億元，累計年增率79.99%。

最新價為74.8元，近5日股價上漲2.04%，相關電腦週邊上漲1.03%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3400 張
  • 外資買賣超：-2504 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-896 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 823,971 79.99% 40.2%
2024/3 587,697 7.88% 94.95%
2024/2 301,461 -43.3% -47.11%
2024/1 570,024 24.73% 17.28%
2023/12 486,026 -40.17% -24.5%
2023/11 643,728 -28.87% -5.1%

晟銘電(3013-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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