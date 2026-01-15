search icon



營收速報 - 威潤(6465)12月營收4,967萬元年增率高達260.74％

鉅亨網新聞中心

威潤(6465-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣4,967萬元，年增率260.74%，月增率-0.74%。

今年1-12月累計營收為2.63億元，累計年增率63.6%。

最新價為37元，近5日股價上漲0.41%，相關通信網路類指數上漲4.07%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-23 張
  • 外資買賣超：-7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-16 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 4,967萬 261% -1%
25/11 5,004萬 886% 63%
25/10 3,074萬 96% 202%
25/9 1,019萬 -39% -30%
25/8 1,449萬 -4% -30%
25/7 2,056萬 111% -22%

威潤(6465-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位監控器之研發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


