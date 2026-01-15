營收速報 - 威潤(6465)12月營收4,967萬元年增率高達260.74％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為2.63億元，累計年增率63.6%。
最新價為37元，近5日股價上漲0.41%，相關通信網路類指數上漲4.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-23 張
- 外資買賣超：-7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-16 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|4,967萬
|261%
|-1%
|25/11
|5,004萬
|886%
|63%
|25/10
|3,074萬
|96%
|202%
|25/9
|1,019萬
|-39%
|-30%
|25/8
|1,449萬
|-4%
|-30%
|25/7
|2,056萬
|111%
|-22%
威潤(6465-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為衛星定位監控器之研發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
