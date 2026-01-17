營收速報 - 2026年1月17日台股中小型公司12月營收一覽（新增6家）
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2026年1月17日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2069家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|智通-其他業
|1.85億
|12.1%
|精確-電機機械
|7.46億
|8.1%
|京鼎-半導體業
|16.43億
|3.5%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|精確-電機機械
|7.46億
|5.0%
|先益-光電業
|1.01億
|3.7%
|智通-其他業
|1.85億
|2.2%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2069家。其中營收年增大於 25％有473家，年增小於-20％有382家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|介於10～50億
|>= +25%
|162家
|介於10～50億
|>= 0%
|256家
|介於10～50億
|< 0%
|230家
|介於10～50億
|<= -20%
|259家
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|小於10億
|>= +25%
|311家
|小於10億
|>= 0%
|413家
|小於10億
|< 0%
|314家
|小於10億
|<= -20%
|259家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|地心引力-文化創意業
|1,053萬
|350866.7%
|鉅陞-建材營造業
|9.02億
|12386.1%
|華固-建材營造業
|3.73億
|11587.0%
|竟天-生技醫療業
|123萬
|11081.8%
|昶虹-其他業
|9,835萬
|9448.6%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|寶徠-建材營造業
|1.87億
|164311.4%
|聯上發-建材營造業
|6.58億
|157957.0%
|聯上-建材營造業
|3,736萬
|45462.2%
|新美齊-建材營造業
|98.84億
|39299.9%
|三發地產-建材營造業
|13.60億
|35296.0%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
