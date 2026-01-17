search icon



鉅亨速報

營收速報 - 2026年1月17日台股中小型公司12月營收一覽（新增6家）

鉅亨網新聞中心

本次公布12月營收一覽

截至台北時間2026年1月17日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2069家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
智通-其他業 1.85億 12.1%
精確-電機機械 7.46億 8.1%
京鼎-半導體業 16.43億 3.5%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
精確-電機機械 7.46億 5.0%
先益-光電業 1.01億 3.7%
智通-其他業 1.85億 2.2%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2069家。其中營收年增大於 25％有473家，年增小於-20％有382家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 162家
介於10～50億 >= 0% 256家
介於10～50億 < 0% 230家
介於10～50億 <= -20% 259家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 311家
小於10億 >= 0% 413家
小於10億 < 0% 314家
小於10億 <= -20% 259家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
地心引力-文化創意業 1,053萬 350866.7%
鉅陞-建材營造業 9.02億 12386.1%
華固-建材營造業 3.73億 11587.0%
竟天-生技醫療業 123萬 11081.8%
昶虹-其他業 9,835萬 9448.6%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
寶徠-建材營造業 1.87億 164311.4%
聯上發-建材營造業 6.58億 157957.0%
聯上-建材營造業 3,736萬 45462.2%
新美齊-建材營造業 98.84億 39299.9%
三發地產-建材營造業 13.60億 35296.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


