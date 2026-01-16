營收速報 - 2026年1月16日台股大型公司12月營收一覽（新增2家）
鉅亨網新聞中心
本次公布12月營收一覽
截至台北時間2026年1月16日07:55，彙整前一日公布12月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計242家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|彩晶-光電業
|9.39億
|-4.1%
|鴻華先進-創-汽車工業
|1.92億
|-39.0%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|彩晶-光電業
|9.39億
|-0.7%
|鴻華先進-創-汽車工業
|1.92億
|-28.2%
12月已公布營收一覽
截至目前，已公布12月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達242家。其中營收年增大於 25％有44家，年增小於-20％有35家。
12月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|44家
|大於50億
|>= 0%
|89家
|大於50億
|< 0%
|74家
|大於50億
|<= -20%
|35家
12月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|潤隆-建材營造業
|40.54億
|5984.4%
|鼎固-KY-建材營造業
|29.05億
|1093.9%
|南亞科-半導體業
|120.17億
|444.9%
|遠雄-建材營造業
|37.73億
|407.9%
|興富發-建材營造業
|79.61億
|233.8%
12月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|亞昕-建材營造業
|68.45億
|14583.3%
|櫻花建-建材營造業
|30.41億
|1775.7%
|三商-貿易百貨業
|170.41億
|1113.6%
|鼎固-KY-建材營造業
|29.05億
|1051.0%
|太子-建材營造業
|20.97億
|249.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
