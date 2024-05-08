【量大強漲股整理】電力股、AI股發動下，有機會續航向上嗎?

鉅亨研報 2024-05-08 17:12

加權指數，今日開低走高，終場上漲 46.98 點，收在 20700.51 點，成交量 4190 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 23.86 億，投信買超 19.35 億，自營商賣超 2.45 億，三大法人合計買超 40.76 億，其中，外資連 4 買，累計 479.05 億，投信連 18 買，累計 644.98 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.08%，標普 500 指數上漲 0.13%，納指下跌 0.1%，費半下跌 0.74%；Fed 決策官員近幾周傳遞的訊息相當一致，皆認為降息終將到來，但央行在採取行動時將保持謹慎，根據 LSEG 的利率機率 App，交易員預測 Fed 年底前將降息 46 個基點，首次降息應該是 9 月，另一次是 12 月；標普 500 指數成份股中有 425 家已公佈業績，平均較市場預期高出 8.9%，顯示美股基本面相當強勁；(DIS-US) 迪士尼，股價大跌 9.5%，創下 2022 年 11 月以來最大跌幅，雖然串流媒體娛樂部門出現獲利，但被傳統電視業務下滑和票房疲軟所抵銷；台股方面，加權指數，今日開低走高，終場上漲 46.98 點，繼續沿著 5 日均線上攻，短期有望挑戰歷史新高點；台灣行政院主計總處 5 月 7 日發布今年 4 月消費者物價指數（CPI），年增率為 1.95%，為近九月首度低於 2% 通膨警戒線，17 項重要民生物資 CPI 年增率也罕見轉為負成長，年減 0.16%，是四年來首度轉跌。4 月核心 CPI 為 1.81%，也低於 2%，原本市場擔心 4 月電價調漲，會推升物價再漲一波，但主計總處昨日發布最新數據，通膨率不升反降，顯示通膨壓力已明顯減緩。

權值股方面，(2330-TW)台積電，股價開低走高，終場上漲 2 元，收在 802 元，華爾街日報 (WSJ) 報導，(AAPL-US)蘋果，正與 (2330-TW) 台積電合作研發自家晶片，以執行資料中心伺服器的 AI 軟體，此舉可能會讓蘋果在 AI「軍備競賽」中取得優勢；(2317-TW)鴻海，股價開低震盪，最後收平盤 169.5 元，4 月合併營收重返 5000 億元大關、達 5109 億元，月增 14.16%，年增 19.03%，主要受惠 AI 產品拉貨動能增加，5 月 14 日即將召開法說會，公布第 1 季的業績和第 2 季的展望；(2454-TW)聯發科，股價開高走高，終場上漲 50 元，收在 1095 元，5 月 7 日推出全新 AI 手機晶片「天璣 9300+」之餘，也與研調機構 Counterpoint 攜手多家生態夥伴，聯合發布「生成式 AI 手機產業白皮書」，預估生成式 AI 手機到 2027 年將超過 10 億支，企業將明顯受惠。

全球 4 大雲端服務供應商（CSP），積極加大 AI 投資力道，2024 年資本支出合計可望超過 1700 億美元（新台幣 5 兆 4000 億元），不僅年增率高達 21%，更是再度創下歷史新高紀錄。ODM 族群今日全面轉強；(2382-TW)廣達，上漲 2.43%，近期證實搭載 (NVDA-US) 輝達「地表最強 AI 晶片」的 GB200 伺服器，預計 9 月開始量產，將會明顯貢獻營收；(6669-TW)緯穎，上漲 2.13%，第 1 季受惠於新產品專案占比提升，毛利率年增 2.8 個百分點至 11.1%，營業利益率年增 2.4 個百分點至 8.4%，稅後淨利率年增 2.4 個百分點至 6.8%，三率均創歷史新高；(2356-TW)英業達，上漲 3.03%，4 月合併營收 510.48 億元，攀上 22 個月來高點，月增 2.66%，年增 38.46%，前四月合併營收 1,815.54 億元，年增 15.6%，數據相當亮眼，5 月 14 日即將召開法說會，公布首季財報與最新營運展望。

重電族群在經歷兩周的休息整理後，多檔股票紛紛回神上漲；(1609-TW) 大亞，上漲 0.72%，身為國內四大 345Kv 線纜生產商之一，在取得台電強韌電網計畫訂單上擁有巨大優勢，目前在手訂單爆滿，太陽能事業方面，截至 2023 年己併網 212MW，雲林麥寮漁電共生案場 185MW，預計今年底拿到籌設許可，2023 年線纜業績 113 億元，年產量 3.1 萬噸，市占率達 13.2%，三項關鍵指標皆創集團紀錄，成長動能強勁；(1519-TW) 華城，上漲 8.69%，該企業為台灣極少數能供應大型變壓器的廠商，不僅台電訂單穩定成長，外銷美國變壓器訂單更是快速成長，預計外銷比重可以從去年三成左右，擴大到今年四成以上，旗下華城電能，全台充電樁市佔率已經高達 15%，也陸續參加許多充電樁標案並且順利得標，成長動能可期；(1603-TW) 華電，雖然今日小跌 0.33%，但該企業是台灣少數的超高壓電纜供應商，長期參與台電 161/345KV 線路機電工程，目前已陸續取得訂單，開始貢獻營收；根據專業機構調查，2023-2028 年 AI 電力使用量預計將會以年複合成長率 30% 快速成長，充分顯示電力議題已不僅僅是缺電問題，而是 AI 科技趨勢不可或缺的重要主題，重電族群將會長期受惠，再加上銅價持續走強，對電線電纜產業也是個大利多。

(2486-TW) 一詮，收盤再創新高，來到 84.2 元大關，近日宣布自結 4 月營收為新台幣 4.47 億元，月增 7.99%、年增 13.75%，去年公開發表「相變化水冷散熱技術」，開發千瓦級高強度的散熱元件，直接貼附在高效能運算晶片表面，藉由晶片內的水量蒸發與冷凝，可達到快速傳熱與大量移除熱量效果，此項技術不僅是全球首創，最高千瓦散熱水準，更是超越目前散熱技術一倍以上，目前已順利取得輝達 B100 均熱片訂單，近期也傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，預計今年營收將迎來成長動能。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

