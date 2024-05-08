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鉅亨速報

營收速報 - 文曄(3036)4月營收875.28億元年增率高達118.9％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 19:30

文曄(3036-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣875.28億元，年增率118.9%，月增率30.51%。

今年前4月累計營收為2,801.80億元，累計年增率118.9%。

最新價為135.5元，近5日股價下跌-9.67%，相關電子通路上漲0.6%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-7494 張
  • 外資買賣超：-4545 張
  • 投信買賣超：-1577 張
  • 自營商買賣超：-1372 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 87,528,189 118.9% 30.51%
2024/3 67,067,446 72.03% 29.26%
2024/2 51,887,629 61.55% -29.59%
2024/1 73,696,298 50.41% 25.32%
2023/10 67,633,958 17.57% 7.54%
2023/9 62,892,944 -1.29% 24.86%

文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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