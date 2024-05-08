營收速報 - 文曄(3036)4月營收875.28億元年增率高達118.9％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 19:30
今年前4月累計營收為2,801.80億元，累計年增率118.9%。
最新價為135.5元，近5日股價下跌-9.67%，相關電子通路上漲0.6%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7494 張
- 外資買賣超：-4545 張
- 投信買賣超：-1577 張
- 自營商買賣超：-1372 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|87,528,189
|118.9%
|30.51%
|2024/3
|67,067,446
|72.03%
|29.26%
|2024/2
|51,887,629
|61.55%
|-29.59%
|2024/1
|73,696,298
|50.41%
|25.32%
|2023/10
|67,633,958
|17.57%
|7.54%
|2023/9
|62,892,944
|-1.29%
|24.86%
文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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