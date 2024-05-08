大同旗下大同智能助太平洋三友邦建置太陽能光電系統

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-08 16:29

大同 (2371-TW) 旗下大同智能 3 月得標國合會委託辦理的太平洋友邦帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島等三國設置太陽能光電系統建置標案，總裝置容量太陽能 493.22kWp、儲能 2027.5kWh，以豐富光儲合一系統整合經驗，協助友邦穩定供電。

大同智能表示，光儲合一的系統適合應用在島嶼國家、偏遠地區，可以結合太陽光、儲能，將太陽光轉化為電能，儲存多餘的電能，並對發電情況進行監控，在需要用電時再放電使用，減少對電網的依賴。

大同過去在光儲合一系統整合經驗豐富，在國內離島如南沙太平島、澎湖七美島，以及菲律賓的小島、緬甸的偏村皆有成功建置光儲合一實績，台灣第一套微電網系統亦為大同公司所建。