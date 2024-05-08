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鉅亨速報

營收速報 - 康全電訊(8089)4月營收3.47億元年增率高達497.31％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 16:15

康全電訊(8089-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣3.47億元，年增率497.31%，月增率205.32%。

今年前4月累計營收為6.30億元，累計年增率497.31%。

最新價為84.2元，近5日股價上漲9.13%，相關通信網路類指數上漲1.92%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+788 張
  • 外資買賣超：+788 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 346,724 497.31% 205.32%
2024/3 113,559 40.03% 30.58%
2024/2 86,965 29.57% 5.67%
2024/1 82,299 72.48% 141.46%
2023/12 34,084 -79.48% -42.47%
2023/11 59,243 -62.84% -25.85%

康全電訊(8089-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為寬頻通訊設備。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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