營收速報 - 康全電訊(8089)4月營收3.47億元年增率高達497.31％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 16:15
今年前4月累計營收為6.30億元，累計年增率497.31%。
最新價為84.2元，近5日股價上漲9.13%，相關通信網路類指數上漲1.92%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+788 張
- 外資買賣超：+788 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|346,724
|497.31%
|205.32%
|2024/3
|113,559
|40.03%
|30.58%
|2024/2
|86,965
|29.57%
|5.67%
|2024/1
|82,299
|72.48%
|141.46%
|2023/12
|34,084
|-79.48%
|-42.47%
|2023/11
|59,243
|-62.84%
|-25.85%
康全電訊(8089-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為寬頻通訊設備。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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