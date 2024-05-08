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鉅亨速報

營收速報 - 嘉澤(3533)4月營收25.43億元年增率高達34.86％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:15

嘉澤(3533-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣25.43億元，年增率34.86%，月增率8.15%。

今年前4月累計營收為88.77億元，累計年增率34.86%。

最新價為1470元，近5日股價上漲2.78%，相關零組件業上漲0.87%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+254 張
  • 外資買賣超：+258 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 2,542,942 34.86% 8.15%
2024/3 2,351,395 4.12% 65.66%
2024/2 1,419,384 -22.91% -44.64%
2024/1 2,563,729 56.87% 17.97%
2023/12 2,173,162 -3.31% -6.71%
2023/11 2,329,479 -3.53% 14.34%

嘉澤(3533-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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