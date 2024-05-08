營收速報 - 嘉澤(3533)4月營收25.43億元年增率高達34.86％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 15:15
今年前4月累計營收為88.77億元，累計年增率34.86%。
最新價為1470元，近5日股價上漲2.78%，相關零組件業上漲0.87%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+254 張
- 外資買賣超：+258 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|2,542,942
|34.86%
|8.15%
|2024/3
|2,351,395
|4.12%
|65.66%
|2024/2
|1,419,384
|-22.91%
|-44.64%
|2024/1
|2,563,729
|56.87%
|17.97%
|2023/12
|2,173,162
|-3.31%
|-6.71%
|2023/11
|2,329,479
|-3.53%
|14.34%
嘉澤(3533-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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