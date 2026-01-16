search icon



營收速報 - 2026年1月16日台股中小型公司12月營收一覽（新增20家）

鉅亨網新聞中心

本次公布12月營收一覽

截至台北時間2026年1月16日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2064家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
威潤-通信網路業 4,967萬 260.7%
國眾-資訊服務業 3.99億 21.7%
易飛網-觀光餐旅 1.34億 13.8%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
廣積-電腦及週邊設備業 4.57億 91.8%
正峰-電機機械 999萬 77.9%
國眾-資訊服務業 3.99億 39.2%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2064家。其中營收年增大於 25％有471家，年增小於-20％有382家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 162家
介於10～50億 >= 0% 256家
介於10～50億 < 0% 230家
介於10～50億 <= -20% 259家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 309家
小於10億 >= 0% 411家
小於10億 < 0% 313家
小於10億 <= -20% 259家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
地心引力-文化創意業 1,053萬 350866.7%
鉅陞-建材營造業 9.02億 12386.1%
華固-建材營造業 3.73億 11587.0%
竟天-生技醫療業 123萬 11081.8%
昶虹-其他業 9,835萬 9448.6%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
寶徠-建材營造業 1.87億 164311.4%
聯上發-建材營造業 6.58億 157957.0%
聯上-建材營造業 3,736萬 45462.2%
新美齊-建材營造業 98.84億 39299.9%
三發地產-建材營造業 13.60億 35296.0%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


