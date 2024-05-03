美元漲勢銳不可擋，你掌握到了嗎?

鉅亨研報 2024-05-03 12:37

自 2023 年 7 月以來，美國聯邦準備理事會 (FED) 一直將政策利率維持在 5.25%-5.5% 的區間內。踏入 2024 年(今年)，市場開始關注 FED 何時降息，曾一度認為 FED 在今年 3 月降息的可能性高達 90%，但 FED 今年 1 月的會議紀錄顯示大部分決策者擔心過早降息的風險，並強調了限制性貨幣政策立場需要維持多長時間才能讓通貨膨脹率回到 FED2% 目標的相關不確定性，而且 FED 主席鮑威爾表示，今年 3 月降息“並非決策者的基線情境”，澆熄了美國最快今年 3 月降息的希望，但鮑威爾公開討論降息的可能性，相關降息的押注又得到支持，促使市場將目光轉向在今年 5 月首次降息 25 個基點。

可是美國今年 3 月數據顯示，消費者物價 (CPI) 與核心 CPI 分別較上年同期升 3.5% 及 3.8% 強於預期，失業率則降至 3.8% 及非農業就業人口增至 30.3 萬人，經濟強勁及通貨膨脹持續，讓期待 FED 降息的行情遲遲未到來，FED 主席鮑威爾更定下基調，抱怨在美國經濟保持強勁之際，通貨膨脹放緩方面缺乏進展，並表示限制性政策需要維持更長時間，改變市場對 FED 的預期，加上地緣政治緊張局勢，吸引對美元的避險需求，重燃美元漲勢，美元指數連續第四個月上漲，創下去年 11 月以來的新高。

相對於日本央行 (BOJ) 在今年 3 月結束了長達八年的負利率政策，激勵日圓短暫升值，但日本和美國利率之間的差距仍然很大，還將持續一段時間的預期，導致低收益的日圓仍為融資貨幣的首選，推升美元兌日圓至 34 年高點，引發日本與美國和韓國罕見地發出聯合聲明警告，同意就外匯市場的情況進行“密切磋商”，干預的疑慮令美元兌日圓接近 155 關口時步步為營。

隨著 BOJ 今年 4 月結束貨幣政策會議，審議委員一致同意將短期利率目標維持在 0-0.1% 的區間，並在會後發布的季度預測中，BOJ 委員會預計核心消費通貨膨脹率將在今年 4 月起的財政年中達到 2.8%，然後在 2025 和 2026 財政年放緩至 1.9%，但 BOJ 總裁植田和男在會後聲明表示，很難判斷未來升息時機，更對匯率波動不予置評，進一步推升美元兌日圓至三十四年新高，結果疑似引發日本當局進行兩次干預，導致日圓急速升值。

隨著包括歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德和副總裁德金多斯在內的多位 ECB 官員紛紛表示可能在今年 6 月降息，市場普遍認為 ECB 降息將較 FED 為早，利率前景分化，將歐元兌美元推至五個月低點 1.0599。

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