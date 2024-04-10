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鉅亨速報

營收速報 - 富裔(6264)3月營收年增大幅成長37.89%

鉅亨網新聞中心 2024-04-10 19:15

台北時間10日，2024年3月富裔(6264-TW)營收公布為新台幣45,986,000元， 年增率大幅成長37.89%，月增率成長337.46%， ，最新價為9.37元

今年以來累積營收為67,616,000元，累計年增率-39.61%

近5日股價上漲15.82%，相關建材營造股價指數上漲2.98%， 股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8 張
  • 外資買賣超：+8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/3 45,986 37.89% 337.46%
2024/2 10,512 -52.3% -5.45%
2024/1 11,118 -80.35% -128.48%
2023/12 -39,033 -584.52% -544.47%
2023/11 8,782 -94.54% -55.13%
2023/10 19,574 -91.28% 148.15%

富裔(6264-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建商業大樓,國民住宅及廠辦之出租及出售.。電話自動總機、電話總機、電話交換機之製造加工裝配買賣維護.。生物科技產品之研發及買賣.。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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