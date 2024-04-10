營收速報 - 富裔(6264)3月營收年增大幅成長37.89%
鉅亨網新聞中心 2024-04-10 19:15
台北時間10日，2024年3月富裔(6264-TW)營收公布為新台幣45,986,000元， 年增率大幅成長37.89%，月增率成長337.46%， ，最新價為9.37元
今年以來累積營收為67,616,000元，累計年增率-39.61%
近5日股價上漲15.82%，相關建材營造股價指數上漲2.98%， 股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8 張
- 外資買賣超：+8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/3
|45,986
|37.89%
|337.46%
|2024/2
|10,512
|-52.3%
|-5.45%
|2024/1
|11,118
|-80.35%
|-128.48%
|2023/12
|-39,033
|-584.52%
|-544.47%
|2023/11
|8,782
|-94.54%
|-55.13%
|2023/10
|19,574
|-91.28%
|148.15%
富裔(6264-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為興建商業大樓,國民住宅及廠辦之出租及出售.。電話自動總機、電話總機、電話交換機之製造加工裝配買賣維護.。生物科技產品之研發及買賣.。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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